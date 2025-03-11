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AI也能談心！北市將生成式機器人引入少年中心 最快年底研發完成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市社會局今舉行「114年度重要政策暨預算說明會」，規畫透過生成式AI輔助「社工」角色輔導情緒不穩青年，最快年底研發完成上路。圖／北市社會局提供
北市社會局今舉行「114年度重要政策暨預算說明會」，規畫透過生成式AI輔助「社工」角色輔導情緒不穩青年，最快年底研發完成上路。圖／北市社會局提供

北市社會局今舉辦「114年度重要政策暨預算說明會」，介紹預算分配及二周年施政成果，今年更已「社會福利」與「數位轉型」、「智慧治理」結合與應用的議題，分享社福能導入AI協助，其中社會局今年也規畫透過生成式AI輔助「社工」角色輔導情緒不穩青年，最快年底研發完成上路。

局長姚淑文指出，工智慧將成為未來潮流，市府去年發布「台北市政府使用人工智慧作業指引」，推動智慧治理，為滿足多元服務對象需求，持續精進既有服務，並推出多項新政策，更將AI理念融入社福政策中，盼能藉由科技協助幫助到更多需幫助的人。

姚淑文舉例，過去AI大多是用在行政上做資料處理，去年與宏達電合作在少年中心開發生成式機器人，當青少年情緒上出現問題若不想跟他人分享，可透過生成式機器人聊天，在設定上也加入許多青少年用語，聊起天來就像和朋友一樣沒有壓力，這些數據也會傳到中心讓社工掌握，若AI無法解決，也可以在第一時間了解狀況介入輔導，預計年底開發完成。

社會局表示，今天說明會也特別拋出「數位轉型」與「智慧治理」的議題，邀公、私部門從不同角度進行分享，其中伊甸社福基金會與台灣微軟合作，使用數位應用工具，自動化與智慧化讓伊甸在日常行政流程上更便利，能更專注服務面。

社會局強調，除持續辦理各類福利政策外，也會引導社福工作從業人員，思考如何應用於決策與照顧服務，充分利用智慧科技加強管理流程、優化服務品質，讓數位時代的社會關懷再升級。

北市社會局今舉行「114年度重要政策暨預算說明會」，規畫透過生成式AI輔助「社工」角色輔導情緒不穩青年，最快年底研發完成上路。圖／北市社會局提供
北市社會局今舉行「114年度重要政策暨預算說明會」，規畫透過生成式AI輔助「社工」角色輔導情緒不穩青年，最快年底研發完成上路。圖／北市社會局提供

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