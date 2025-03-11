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議員批貨車格占用亂象多 北市停管處：持續精進

中央社／ 台北11日電

北市設有「貨車裝卸專用區」，專供貨車上下貨臨停使用，不過台北市議員曾獻瑩指出，貨車格遭占用亂象頻傳，呼籲交通局全面採用科技執法。交通局表示，將持續研擬精進作為。

國民黨台北市議員曾獻瑩調閱資料發現，台北市設置逾2000個貨車裝卸專用區，僅供貨車或客貨兩用車上下貨臨停使用，去年卻被舉發2.1萬件小客車停放或遭占用等違規行為，甚至有店家擅自以三角錐長期霸占車格，亂象頻傳。

曾獻瑩指出，雖然交通局及警方持續取締違規，但防不勝防，多數時間僅在舉發或民眾陳情後短暫改善，缺乏長期且有效的監管機制，呼籲市府全面導入智慧車柱，以科技執法提升取締效率，也免去開單員及警方的負擔。

台北市交通局停車管理工程處回應，收費的裝卸貨車格皆以設置智慧車柱為原則，只是部分車格旁的實體人行道淨寬不足，暫時無法再加裝智慧車柱，這些格位就會改設地磁偵測，預計明年底前裝設完畢，達到全面智慧化。

至於違規行為取締，停管處表示，會持續研擬精進作為，以維護貨車停放需求及權益。

北市 曾獻瑩 議員

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