新北汐止鄉友街、鄉長路口危險 加裝紅綠燈保安全
汐止區鄉長路與鄉友街，路不寬很難會車，再加上路口少了一盞紅綠燈號誌，行車相對危險，所以在去年中，新北市議員張錦豪服務處召集了相關單位人員現場會勘後，新北市政府也已經進場施工，現在紅綠燈增設完成，讓路口人車更安全。
鄉長里長陳志勝指出，在里內鄉友街跟鄉長路交叉路口，一直以來，從活動中心方向出來，一直少一個號誌燈也就是紅綠燈，車子出入很危險，去年中就有請新北市議員張錦豪協助改善，現在缺少的紅綠燈已經補做完成，真的很感謝。
新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，路口紅綠燈在法規上就是要有一個看遠一個看近的，但是在鄉長路與鄉友街口沒有設置遠的紅綠燈，所以之前特別邀請交通局來現場會勘，現在已經施工完成，同時號誌的安全性，也漆上黃黑相間比較醒目，至於接下來，和陳里長也很關心的路口電線桿的問題，會繼續努力，因為目前在施工上有實質上的困難，台電部分也顧慮到附近民房安全上的問題，所以遲遲到現在沒辦法進行，會再想有沒有其他的方式，改善紅綠燈跟電線桿的問題。
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