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婦女佔近5成 新北汐止公所辦瑜珈課放鬆身心靈
汐止區今年3月人口數為21萬1,331人，其中婦女(18歲-70歲)人口共有9萬7,379人，佔人口比例將近五成，為了讓忙碌的女性朋友或是家庭主婦走出家門多元學習，汐止區公所開辦的婦女大學春季班，今(11)日開課，邀請專業老師教導，做瑜珈舒壓放鬆，讓婦女朋友身心靈都更健康。
汐止區長林慶豐提到，今天是汐止婦女大學春季班正式開課的日子，非常高興在曾老師的瑜珈教室辦理瑜珈課程，有20多位的學員一起來參與，目前汐止地區的婦女朋友大概已經達9萬7千多人，佔汐止區的人口數比例大概46%，希望開設一系列婦女相關的課程，歡迎婦女朋友們大家一起來上課，激發潛能。
民眾說，第一次報名參加，覺得公所辦的瑜珈課程很好，對於婦女朋友健康都很有幫助，可以鬆鬆筋骨，是對身體很好的軟性運動，剛好有空就來，可以伸展身心。
汐止區瑜珈協會老師曾秋萍表示，透過瑜珈課可以讓婦女做一些身心的放鬆，不僅僅是身體的放鬆，還有精神層面的放鬆，會在瑜珈的哲理裡面去幫助學員，基本上在瑜珈課程裡面會有很多的初學者，也會有一些有經驗的練習者，課堂都都會由淺入深，慢慢引領身體身心靈放鬆的目標。
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