快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

社子島區段徵收公聽會登場 自救會抗議爆衝突

中央社／ 台北11日電

社子島開發案爭議多年，北市府今天開區段徵收事業計畫公聽會，社子島自救會率領居民到場，高舉手牌抗議市府違法、要求停開公聽會，干擾會議進行，現場氣氛火爆。

台北市地政局土開總隊上午和下午分別舉行社子島地區區段徵收事業計畫公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，預計5月再舉行第2場公聽會。

社子島自救會成員和反對居民也在場外陳述意見，認為台北市政府先行區段徵收是違憲制度，要求立即停開公聽會，撤銷生態社子島計畫的訴求。

土開總隊表示，舉行公聽會目的是為資訊揭露及意見蒐集。向土地所有權及利害關係人說明，社子島採區段徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，以及開發計畫內容規劃等；另透過土地所有權人及利害關係人意見陳述，蒐集對開發的相關意見。

社子島自救會成員隨後也率居民進入公聽會場內抗議，高呼「抗議（會議）無效」口號，並舉多張「反對區段徵收」、「反對輾過社子島！更反對柯規蔣隨」海報，表達反對意見，現場數度爆發激烈衝突，和警方對峙過程中還一度抬桌抵抗，場面相當混亂。

場內另一角，國民黨台北市議員林杏兒也和政治大學地政系兼任教授徐世榮爆發口角衝突。

徐世榮認為林杏兒站在市府、財團、建商和地方派系，無視地方基層聲音，直批可恥。另指北市府首創「區段徵收事業計畫」一詞，是為混淆土徵條例所規範的事業計畫，假借具有公共利益的概念來騙人。

林杏兒則說，自己一直都站在民意這邊，許多在地居民希望可以開發，但有許多非在地人聲音要阻礙社子島的發展。

現場有社子島居民表示，老舊住家都已出現裂縫，居住不安全，為何不能都更，認為阻擋的是少部分人，力挺北市府作為。

民眾黨市議員黃瀞瑩隨後上台發言表示，希望民眾能理性溝通，表達在地居民心聲，並建議北市府一級首長都應親自與會，才能讓大家知道社子島未來走向為何。

土開總隊透過新聞稿表示，所有意見都會如實記載於公聽會會議紀錄中，並逐一回應列入紀錄，郵寄函送給陳述意見當事人；各場次公聽會紀錄也會附於區段徵收計畫中，作為內政部審議社子島區段徵收計畫的參考。

北市府 區段徵收 社子島

延伸閱讀

社子島自救會抗議公聽會無效 贊成派里長嘆「心很痛」

影／反對社子島區段徵收爆翻桌衝突 議員與教授叫囂互槓

影／北市府辦社子島開發公聽會 反對民眾抗議對峙

社子島開發辦公聽會 自救會抗議要求停開 北市曝2目的

相關新聞

新北平溪十分街鄰近鐵路側溝飄惡臭 會勘要改善

新北市平溪區為國際知名觀光地區，現在就算是平日，團客也是絡繹不絕，不過在十分街鄰近鐵路的側溝，卻不時傳出惡臭，讓附近住戶和路過遊客都難以忍受，今(11)日包括立委廖先翔服務處、市議員林裔綺服務處，及台鐵工務段，市府環保局等單位就到現場會勘，尋求改善措施。

婦女佔近5成 新北汐止公所辦瑜珈課放鬆身心靈

汐止區今年3月人口數為21萬1,331人，其中婦女(18歲-70歲)人口共有9萬7,379人，佔人口比例將近五成，為了讓忙碌的女性朋友或是家庭主婦走出家門多元學習，汐止區公所開辦的婦女大學春季班，今(11)日開課，邀請專業老師教導，做瑜珈舒壓放鬆，讓婦女朋友身心靈都更健康。

新北汐止鄉友街、鄉長路口危險 加裝紅綠燈保安全

汐止區鄉長路與鄉友街，路不寬很難會車，再加上路口少了一盞紅綠燈號誌，行車相對危險，所以在去年中，新北市議員張錦豪服務處召集了相關單位人員現場會勘後，新北市政府也已經進場施工，現在紅綠燈增設完成，讓路口人車更安全。

新北高齡長輩76萬人 侯友宜：盼AI科技結合智慧健康照顧長輩

新北市高齡長輩有76萬，高達18.7%，新北市經發局今舉辦「AI智慧健康產業體驗創新日」，集結21家企業展示最新AI科技...

新北清潔隊領班遭控職場霸凌 環保局：審議後處置

新北市鶯歌清潔分隊夜班40名清潔隊員連署，指夜班領班利用考績與掌握排休假權利惡搞同事，有人不願違法收受事業廢棄物，就言語...

新莊文高兩用地解編 議員林秉宥要求闢道、輔導攤商

新北市新莊區高中一、高中二用地面積約5.57公頃，解編後將變更為住宅區、公園用地兼體育場用地及市場用地，今經內政部都委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。