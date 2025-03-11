社子島區段徵收公聽會登場 自救會抗議爆衝突

社子島開發案爭議多年，北市府今天開區段徵收事業計畫公聽會，社子島自救會率領居民到場，高舉手牌抗議市府違法、要求停開公聽會，干擾會議進行，現場氣氛火爆。

台北市地政局土開總隊上午和下午分別舉行社子島地區區段徵收事業計畫公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，預計5月再舉行第2場公聽會。

社子島自救會成員和反對居民也在場外陳述意見，認為台北市政府先行區段徵收是違憲制度，要求立即停開公聽會，撤銷生態社子島計畫的訴求。

土開總隊表示，舉行公聽會目的是為資訊揭露及意見蒐集。向土地所有權及利害關係人說明，社子島採區段徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，以及開發計畫內容規劃等；另透過土地所有權人及利害關係人意見陳述，蒐集對開發的相關意見。

社子島自救會成員隨後也率居民進入公聽會場內抗議，高呼「抗議（會議）無效」口號，並舉多張「反對區段徵收」、「反對輾過社子島！更反對柯規蔣隨」海報，表達反對意見，現場數度爆發激烈衝突，和警方對峙過程中還一度抬桌抵抗，場面相當混亂。

場內另一角，國民黨台北市議員林杏兒也和政治大學地政系兼任教授徐世榮爆發口角衝突。

徐世榮認為林杏兒站在市府、財團、建商和地方派系，無視地方基層聲音，直批可恥。另指北市府首創「區段徵收事業計畫」一詞，是為混淆土徵條例所規範的事業計畫，假借具有公共利益的概念來騙人。

林杏兒則說，自己一直都站在民意這邊，許多在地居民希望可以開發，但有許多非在地人聲音要阻礙社子島的發展。

現場有社子島居民表示，老舊住家都已出現裂縫，居住不安全，為何不能都更，認為阻擋的是少部分人，力挺北市府作為。

民眾黨市議員黃瀞瑩隨後上台發言表示，希望民眾能理性溝通，表達在地居民心聲，並建議北市府一級首長都應親自與會，才能讓大家知道社子島未來走向為何。

土開總隊透過新聞稿表示，所有意見都會如實記載於公聽會會議紀錄中，並逐一回應列入紀錄，郵寄函送給陳述意見當事人；各場次公聽會紀錄也會附於區段徵收計畫中，作為內政部審議社子島區段徵收計畫的參考。