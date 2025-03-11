新北平溪十分街鄰近鐵路側溝飄惡臭 會勘要改善

新北市平溪區為國際知名觀光地區，現在就算是平日，團客也是絡繹不絕，不過在十分街鄰近鐵路的側溝，卻不時傳出惡臭，讓附近住戶和路過遊客都難以忍受，今(11)日包括立委廖先翔服務處、市議員林裔綺服務處，及台鐵工務段，市府環保局等單位就到現場會勘，尋求改善措施。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，十分街175號前的鐵路側溝，因長期產生惡臭，讓附近住戶抱怨連連，經過了解，發現是店家汙水管線就附掛在鐵路側溝，因側溝狹小且不太流通，所以汙水長年淤積下來導致惡臭不斷，尤其當天氣炎熱時，味道更是濃烈。

立法委員廖先翔服務處主任蕭睿緯表示，目前先請台鐵向店家說明，並要求店家限期改善汙水排水管線，並要求台鐵加強側溝清淤，讓住戶及遊客都能有好的生活品質與旅遊環境。