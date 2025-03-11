2025新北浪漫櫻花季 金山區賞櫻健行

新北市行動治理座談會來到石門區，由市長侯友宜帶領各局處首長到石門區公所與里長進行會議，希望透過實地下鄉與里長面對面的交流，能夠最直接的聽到地方的需求與聲音，而在會議的一開始也由區長首先報告區內重大建設及未來願景揭開會議序幕。

2025-03-11 19:02