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2025新北浪漫櫻花季 金山區賞櫻健行

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區櫻花季到來，辦理賞櫻健行活動，沿途賞景又賞花。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區櫻花季到來，辦理賞櫻健行活動，沿途賞景又賞花。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所舉辦「2025新北蒔花好綻-浪漫櫻花季-金山區賞櫻健行」，趁著春暖花開，櫻花季在金山區新闢的中山溫泉公園起走，走往獅頭山公園風景區後折返，全程約3公里，鼓勵民眾多多運動促進身體健康。

立法委員廖先翔也來到活動現場共襄盛舉表示，乍暖還寒的氣候舉辦健行活動剛剛好，為此也鼓勵民眾多多外出走走活動筋骨，增添肌耐力，還可以趁著花季，到中山溫泉公園與獅頭山來賞景賞花。

金山區長劉昌松感謝民眾對這次賞櫻健行的熱情參與，希望利用這次健走讓民眾更瞭解金山區新的建設和區內環境之美，尤其這次中山溫泉公園首次也舉辦2025萬金杜鵑花展，公園內更設有全台唯一的杜鵑美術館，展出22種特殊品種杜鵑，參加賞櫻健行不僅可欣賞在地櫻花，更可以觀賞到眾多萬金特色杜鵑，讓民眾體驗金山花卉產業的特色並推廣出去。

杜鵑花 櫻花季 金山

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