市長侯友宜行動治理到新北石門 關注交通觀光議題

新北市行動治理座談會來到石門區，由市長侯友宜帶領各局處首長到石門區公所與里長進行會議，希望透過實地下鄉與里長面對面的交流，能夠最直接的聽到地方的需求與聲音，而在會議的一開始也由區長首先報告區內重大建設及未來願景揭開會議序幕。

石門區長吳家兆說，針對未來重大建設與願景提出基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼等三大面向，希望提供給在地居民舒適的居住環境，與提升觀光友善，並且促進地方產業經濟發展。

而在座談會中市長侯友宜指出，新北市幅員遼闊，每個區域的在地人文風貌都不同，因此施政的方針也有所不同，而石門區最重要的是簡易自來水問題要解決、山區道路要安全、風景造景要更加吸引遊客前來，以及社會褔利要做得更全面，也期待透過實地下鄉聽聽里長的建議，各局處首長盡力去完成里長的要求，讓新北市發展得越來越好。