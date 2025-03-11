新北高齡長輩76萬人 侯友宜：盼AI科技結合智慧健康照顧長輩

新北市高齡長輩有76萬，高達18.7%，新北市經發局今舉辦「AI智慧健康產業體驗創新日」，集結21家企業展示最新AI科技與健康照護應用。市長侯友宜表示，希望AI科技能夠跟新北市的智慧健康能夠一起推動照顧長輩。

今活動現場氣氛熱絡，除有長者體驗AI智慧醫療設備，企業間亦透過商務媒合促進產業合作交流，全面展現新北市在智慧城市與健康產業領域的領先實力，並為未來健康生活注入無限動能。

侯友宜表示，為了照顧長輩們的健康，推出了預防監測，結合AI跟智慧醫療的產業，希望能夠隨時地讓長輩提醒，如何照顧好自己。

侯說，像新北市的遠距醫療、Easy Go App的輔具，甚至包括ICT有6000家跟2600家的智慧健康產業都能夠來做一個結合，也在今天舉辦論壇，可以體驗及商業間互相溝通。

經發局說明，本次活動現場有專屬論壇、商機媒合及體驗展示三大專區，共吸引超過300名民眾與專業人士參與。現場21家企業，包括泰博科技、麗臺生醫、維斯感創、全日罩健康等，展示最前端的AI智慧健康裝置、即時健康監測、AIOT認知訓練等創新應用。

商務媒合區亦吸引許多智慧健康設備企業代表、科技公司及高齡協會組織等參與，進行技術交流，促進跨領域合作，共同推動智慧健康產業發展。

此外，專題論壇座由6位業界專家，包括台灣老大人活力發展協會執行長葉左丞、智齡科技執行長康仕仲、亞東醫院副院長張至宏等，針對「終身學習」、「健康管理」、「自主照護」三大主題，探討AI技術如何協助高齡者維持社交活力及提升健康照護效率，不僅讓民眾對智慧健康產業有了更深層次的認識，也增強了他們對未來生活品質提升的信心，並為業界帶來最新產業資訊與未來趨勢。