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新北清潔隊領班遭控職場霸凌 環保局：審議後處置

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北鶯歌清潔分隊葉班領班遭40人臉屬指控職場霸凌。記者李定宇／攝影
新北鶯歌清潔分隊葉班領班遭40人臉屬指控職場霸凌。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌清潔分隊夜班40名清潔隊員連署，指夜班領班利用考績與掌握排休假權利惡搞同事，有人不願違法收受事業廢棄物，就言語羞辱、調班或不讓其休假，甚至考績被打乙等。環保局表示，霸凌案正審議中，考績則非幹部個人可左右。

新北環保局表示，有關鶯歌區清潔隊隊員連署遭霸凌一事，收到連署書後即交由相關單位著手調查，因事涉多人須就各事由進行訪談釐清事實，調查結果已送環保局成立清潔隊職場霸凌委員會審議，審議完成後予以處置。

針對指控違法收受事業廢棄物部分，經政風室查察所指涉案件均為民眾透過正常管道預約清運，但隊員至現場因數量超過預約所述而暫未收運，清潔隊本於服務民眾職責，幹部仍請隊員前往完成收運，並無違法收運事業廢棄物情事。

環保局說，其他指控事由清潔隊員考績及調整職務等為隊長權責，幹部可就平日工作表現提供建議，但最終考績仍須送區清潔隊考評會確認始得定案，並非幹部個人可左右。

清潔隊屬為民服務工作有其特殊性，為維持穩定作業人力，一般會請隊員若有事可提早排休，若隊員臨時因身體狀況或突發事件請假少有不准，連署內容中所述的隊員，因家庭狀況須臨時請假多次，除其中一次因當日人力確實無法調度而有所協調外，其餘均准假。

環保局 考績 職場霸凌

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