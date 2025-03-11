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要求萬大線圍籬退縮卻1年沒變 侯友宜盼北捷檢討

中央社／ 新北11日電

新北市長侯友宜今天主持道安會報並聽取北捷報告捷運萬大線施工圍籬退縮進度，他表示，去年要求瓶頸路段工程圍籬退縮，1年後仍沒有變化，拜託北捷能更積極檢討，還路於民。

侯友宜上午主持道路交通安全會議，聽取台北捷運工程局捷運萬大線工程完工還路於民道路復舊及交通維持專案報告。北捷表示，已於民國113年進行站體結構回填及道路復舊作業，預計115年年底前復原完成。

侯友宜表示，捷運萬大線長期在新北最主要幹道施工，容易造成交通壅塞，去年視察工程交維計畫時，特別要求重要交通瓶頸路段的工區圍籬要儘快退縮。

他表示，經過1年觀察，施工圍籬退縮，感覺上並沒有太大變化，因此，他拜託北捷更積極去檢討退縮方案，不一定要等到115年才復舊，應及早釋放道路，以降低對市民生活影響。

他表示，捷運道路復舊工程應以「人本安全」為優先，優化車道、人行道、自行車道及轉乘設施，讓交通更完善、更順暢，同時要確保電箱等設施要設在不影響道路使用地方，才能真正落實「還路於民」目標。

他強調，從台中市酒駕釀醫大生死亡事件來看，新北市應加強宣導及強力取締酒駕；機車族、高齡者及兒少事故有上升趨勢，這些族群將是今年度道路安全防制重點，希望道安團隊加強安全宣導，提高駕駛訓練並優化行人空間，以確保市民安全。

台北捷運 萬大線

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