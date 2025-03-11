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新莊文高兩用地解編 議員林秉宥要求闢道、輔導攤商
新北市新莊區高中一、高中二用地面積約5.57公頃，解編後將變更為住宅區、公園用地兼體育場用地及市場用地，今經內政部都委會審議通過。新莊議員林秉宥表示，這兩塊高中用地的解編是地方上非常期待的重大工程，文高一希望能將道路開通、文高二希望利用周邊停車場臨時安置攤商。
新北城鄉局表示，原高中一用地範圍內劃設公園用地兼體育場用地0.69公頃，該用地將由體育局、交通局規劃興建新莊第二座國民運動中心並共構地下停車場，以補充鄰里地區欠缺之公園及運動中心需求。
另外高中二用地現況有中美、美秀市場，考量當地仍有市場採買需求，故於原高中二用地範圍內劃設市場用地，由市場處整體評估打造現代化零售市場，並透過多目標使用，引入其他多元公共設施服務市民。
新莊議員林秉宥表示，這兩塊高中用地的解編是地方上非常期待的重大工程，文高一部分，因為緊鄰農業區變更計畫還在推動中，道路聯外還是較為受限，希望能在未來農業區變更後能將道路開通。
林秉宥說，文高二因為涉及現有臨時攤販安置，目前初步協調市場處與體育局，希望能利用運動中心周邊的平面停車場作為臨時安置使用，待新的市場完成後再輔導進駐，保障在地攤商生存的權益。
城鄉局表示，這項計畫之推動，不僅可以還地於民，讓土地得以有效利用，更能夠增加公共設施，改善地區居民的生活品質。讓市民享有更完善的運動設施、公共市場與綠地空間，進一步提升整體區域的發展潛力。
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