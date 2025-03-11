社子島自救會抗議公聽會無效 贊成派里長嘆「心很痛」
社子島地區開發案，北市府今開區段徵收事業計畫公聽會，社子島自救會於會前在士林區公所抗議，批市府先行區段徵收「違憲」，甚至在會中疾呼會議無效，與現場人員爆發激烈衝突。支持開發的里長大嘆，看到那種場面，真的心很痛。
社子島自救會發言人李華萍表示，2022年市長選舉期間，蔣萬安到社子島接受自救會陳情書，稱會走進鄰里、重啟溝通、會用最大同理心保留聚落，遺憾的是直到今天，還沒看到蔣萬安做件事。
李華萍批，蔣萬安團隊荒腔走板，創造史無前例的會議名稱「社子島區段徵收事業計劃公聽會」，她指社子島案採是區段徵收，並無事業計劃，此公聽會公然違法，明顯是要欺騙社子島居民、社會大眾、內政部。
她說，蔣市府沒落實實質溝通、公民參與，不斷召開會議來碾壓真正民意，公聽會只是市府跑流程，所有程序如蜻蜓點水，完全不顧及社子島反對區段徵收居民意見，毫無程序正義、土地正義、居住正義且違法的公聽會，應立即停開。
國立政治大學地政學系兼任特聘教徐世榮則指，社子島區段徵收屬「先行區段徵收」類別，傳統以來皆是依區段徵收實施辦法，該案去年底已行至該辦法第2條正式作業的第2項，在進入第3項前，卻意外的加入區段徵收事業計畫公聽會，有違實施辦法規定的程序，而且土地徵收條例及相關子法並無所謂「區段徵收事業計畫」一詞。
徐世榮說，社子島現有1.1萬人居民，先行區段徵收後，有7、8千人要被迫遷，不能夠再住在社子島，質問北市府「你要他們去哪裡？去跳淡水河、基隆河嗎？」他不滿，蔣萬安一方面說和解，一方面繼續迫害老百姓，玩兩手策略。
士林區富洲里長陳惠民說，社子島要開發，如今已走到區段徵收的尾聲，至少95%以上的居民同意開發，他與福安里長謝文加兩個里都贊同開發社子島。
「是不是在地人，我們一看就知道」，陳惠民直言今天到場的社子島自救會，有些不是社子島居民，是外地人，而市府今開說明會要讓居民表達訴求，結果自救會來抵制開會，看了內心感到很心痛，「我們身為里長，看到那種場面，真的心很痛，為什麼要搞到這種情況？」
陳惠民說，每個人都有發表自己想法和需求的權利，何況此攸關自身財產，因此希望政府可提高拆遷補償，照顧社子島居民。至於增加配售的設籍條件限制要在民國107年6月26日前，此本意是要限制外來投資客，希望市府可以放寬107、6、26限制條款，照顧世居在地居民，可獲得配給的配購權益，不然對他們相當不公平。
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