新北去年交通死傷車種 機車占80％最高

台中醫大生騎機車打工，遭酒駕撞死。新北市今天舉行道安會報，指出新北市去年交通事故死傷車種以機車占80%最大宗，其中機車死傷人數又以18到24歲占22.6%最高，65歲以上占比也逐年上升。新北市長侯友宜表示，機車、高齡及行人列入今年度重點防制，除交安宣導，強化安全駕駛訓練，並持續優化行人通行空間，確保安全。

新北道安會報指出，新北市2024年交通事故數據，交通事故30日內死亡人數計269人 ，較前年同期264人比較，增加5人；不過若以每10萬人死人人數，新北市在六都排名次低。

祕書小組分析死傷事故，以機車80％占最大宗，其次乘客占9％（含機車乘客、小客乘客等），行人4%占第三。

祕書小組指出，去年死傷人數中，以18-24歲人數1萬1323人占比22.6％最多，65歲以上占比約10％左右，但有逐年上升趨勢；機車事故類型則以側撞占33％最多。

祕書小組也分析，機車死傷肇因則以未保持行車安全距離占15%最高，其它不當駕車行為及未依規定讓車占9%為次；機車事故時段，好發在早上8時到10時之間。

另祕書小組表示，新北市去年行人死傷人數以65歲以上占34%最高，事故對方車種以機車及小型車為主；好發於傍晚6時至8時之間。

侯友宜指出，機車族、高齡者及兒少事故仍有上升趨勢，這些族群將是今年度道路安全防制的重點。

侯友宜也提到台中酒駕事件，引起社會關注，他強調，酒駕防制除了宣導，警察執法更要強烈取締，新北市要持續全力以赴。

新北市交通局表示，市府針對加強宣導正確交通安全及防禦駕駛觀念，以及自身安全保護意識外，闖紅燈、超速、無照駕駛及車不停讓行人等違規項目重點取締，確保交通安全。