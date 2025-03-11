新北去年交通死傷車種 機車占80％最高
台中醫大生騎機車打工，遭酒駕撞死。新北市今天舉行道安會報，指出新北市去年交通事故死傷車種以機車占80%最大宗，其中機車死傷人數又以18到24歲占22.6%最高，65歲以上占比也逐年上升。新北市長侯友宜表示，機車、高齡及行人列入今年度重點防制，除交安宣導，強化安全駕駛訓練，並持續優化行人通行空間，確保安全。
新北道安會報指出，新北市2024年交通事故數據，交通事故30日內死亡人數計269人 ，較前年同期264人比較，增加5人；不過若以每10萬人死人人數，新北市在六都排名次低。
祕書小組分析死傷事故，以機車80％占最大宗，其次乘客占9％（含機車乘客、小客乘客等），行人4%占第三。
祕書小組指出，去年死傷人數中，以18-24歲人數1萬1323人占比22.6％最多，65歲以上占比約10％左右，但有逐年上升趨勢；機車事故類型則以側撞占33％最多。
祕書小組也分析，機車死傷肇因則以未保持行車安全距離占15%最高，其它不當駕車行為及未依規定讓車占9%為次；機車事故時段，好發在早上8時到10時之間。
另祕書小組表示，新北市去年行人死傷人數以65歲以上占34%最高，事故對方車種以機車及小型車為主；好發於傍晚6時至8時之間。
侯友宜指出，機車族、高齡者及兒少事故仍有上升趨勢，這些族群將是今年度道路安全防制的重點。
侯友宜也提到台中酒駕事件，引起社會關注，他強調，酒駕防制除了宣導，警察執法更要強烈取締，新北市要持續全力以赴。
新北市交通局表示，市府針對加強宣導正確交通安全及防禦駕駛觀念，以及自身安全保護意識外，闖紅燈、超速、無照駕駛及車不停讓行人等違規項目重點取締，確保交通安全。
交通局說，另針對行人及高齡者工程改善方向著重於人行環境改善、路口安全改善與車行環境改善，設置庇護島及擴大路口轉角處行人空間，提供高齡或行動不便者穿越路口庇護安全空間，亦改善路口轉向車輛同向擦撞問題，於行人及高齡者聚集場所周邊路口實施行人早開專用時相及觸動延長行人綠燈秒數。
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