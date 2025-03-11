快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

影／新光三越氣爆空拍機曾搜尋 中市消防獲贈2部有熱顯及投擲功能

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用。記者游振昇／攝影
豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用。記者游振昇／攝影

新光三越氣爆現場消防曾派出空拍機熱顯搜尋，台中市消防局今年要再採購空拍機，民間社團先捐贈，豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用，搭配熱顯像功能和投擲器，以利迅速搜尋和救災。

台中市消防局第一大隊今天獲贈二部空拍機，大隊長吳章銘表示，該大隊目前有一部消防局配發的小型空拍機，大型空拍機救災和搜尋功能更大，可吊掛1.5公斤投擲器，無人機含電池重量6公斤，將可發揮迅速救人功能，縮減消防人員救災時間。

吳章銘表示，新光三越氣爆時空拍機發揮很好的搜尋效果，空拍機不受限空間位置，可到達地面人員看不到的點，今天獲贈的二部空拍機搭配熱影像，在工廠大火中可用熱顯像判別起火位置，發揮救災效果。

豐原惟美獅子會會長曹淑媛暨全體獅友及梁淞貴、蕭淑芬夫妻，今天捐贈2架無人機搭配熱顯及投擲器，供中市消防局第一大隊暨所屬分隊使用，在火災現場，能升空俯視火災現場，可觀察研判火勢走向及煙流，讓救災人員得到更多的救災資訊，避免人命傷亡及有效部署搶救；水域救災方面，可吊掛救生圈、魚雷浮標等，投擲給待救者使用，提升消防人員救災能力與救災量能。

豐原惟美獅子會長曹淑媛表示，這次捐空拍機為社會盡心力，是該獅子會成立宗旨，她說二部空拍機可幫助救災人員掌握現場狀況，對救災一定有幫助；捐另一部空拍機的蕭淑芬說，消防設備日新月異，她不知消防救災目前最需要什麼，透過台中市義消總隊第一大隊長陳豐榮牽線做公益，希望盡棉薄之力。

第一義消大隊長陳豐榮表示，這是第一次有民間社團捐空拍機給台中市消防局使用，二部大型空拍機功能較多，台中工廠數量多，在救災上可發揮功能。

台中市政府消防局表示，將善加運用此無人機，提升災害應變能力，保障救災人員、民眾的生命財產安全。

豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用。記者游振昇／攝影
豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用。記者游振昇／攝影
豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用。記者游振昇／攝影
豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻今天捐贈二部無人機，捐給台中市消防局第一大隊救災使用。記者游振昇／攝影

台中市 獅子會 空拍機

延伸閱讀

彰化田中第一市場拆除重建 商家進駐詢問度爆表

南市消防局與嘉南藥理大學團隊攜手 啟動消防職安元年

彰化田中第一市場拆除重建 預計116年完工

防止電動車火災 中市交通局試辦電動車停車格消防間隔

相關新聞

海軍敦睦艦隊來台中港了！ 3/14停靠兩天開放登艦參觀

海軍敦睦遠航訓練支隊今年3月啟航後，陸續巡迴開放參觀國內7個港口，台中港艦艇開放時間為3月14、15日兩天，每日上午9時...

行人死傷…議員批中市府玩數字遊戲　交通局瞄準3方向改善

台中市去年交通事故死亡人數下降，但行人死亡人數反而上升，市議員今天批評市府只宣傳死亡人數下降，刻意忽略行人死亡上升，是玩...

影／新光三越氣爆空拍機曾搜尋 中市消防獲贈2部有熱顯及投擲功能

新光三越氣爆現場消防曾派出空拍機熱顯搜尋，台中市消防局今年要再採購空拍機，民間社團先捐贈，豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬...

不出門也能「神遊」知名景點 彰化縣推出線上旅遊

不出門也能「漫遊」彰化縣知名景點！彰化縣政府在彰化旅遊資訊網建置720°「線上沉浸式旅遊平台」，透過數位科技打造全新的旅...

清明公墓雜草去年割除817公噸去哪鵝？ 中市府：混拌製成堆肥

清明節前各地公所會提前到公墓區割除雜草，避免掃墓民眾燒草引起大火，台中的公墓雜草割除後何去何從？環保局統計，去年共清運6...

酒駕悲劇…連說3次「不要酒駕」中市長盧秀燕拜託市民

台中市8日發生洗車工酒駕撞死醫大學生的悲劇，台中警察局連續3天大執法，死者母親批「3天之後怎麼辦」。台中市長盧秀燕今表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。