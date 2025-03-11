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北市新環南市場啟用1月 爆出一堆問題

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
進入環南市場的平面圖，上頭沒有分區、分類，僅有標示幾處廁所等。記者邱書昱／攝影
進入環南市場的平面圖，上頭沒有分區、分類，僅有標示幾處廁所等。記者邱書昱／攝影

台北市環南市場二期完工啟用一個月，攤商漸漸發現出指標、動線等問題，尤其二樓餐飲雜貨店，尚未全數進駐，導致平日客人稀落，呼籲市場處盡快改善。市場處表示，動線及機車停車格數等問題將於3月底前完成，並加強二樓引導顧客，後續將與自治會辦理行銷活動。

環南市場二期總樓地板面積約15萬5312平方公尺，地上高達6樓，顧客使用空間則以1樓採買區、2樓餐飲雜貨區及空中花園。實際走訪新建築，樓層平面圖確實看不出蔬果、魚類、肉類等區域，也不見電扶梯的位置，得試著走一圈並看上標示才會找到位置。

到了二樓，需要經過一小段汽機車停車道，才會進入餐飲區，不過目前攤位數尚未全數進駐，顧客、遊客明顯稀少，就連雜貨區也被安排到較為隱密的邊角，確實影響到攤商的來客生意數。

環南市場會長林勝東說，目前營運一個月，陸續發現指標不明確是一大問題，顧客容易在市場內迷路，也很難引導到二樓的餐飲部消費休息，仍是希望市府趕緊規畫，否則擔心顧客流失。

在地台北市議員郭昭巖、劉耀仁及洪婉臻紛紛會勘。郭昭巖說，動線指引是最主要的問題，由於新的環南市場腹地廣闊，民眾採買需要精準到位，否則逛下來腿酸，以後乾脆就去大賣場，另外也攸關到逃生動線，若發生地震等逃生指標不清，反而造成混亂。

郭昭巖也說，二樓的雜貨攤商則是分配到邊角，缺乏指標之下，顧客根本不會走進。強調2月時有邀市場處人員會勘，預計3月底進行全面改善，屆時也會再會勘。

洪婉臻指出，新市場並沒有新氣象，反而有些攤商生意降到九成，再者也發現市場外停車格不足、市場內部指引標示不清等狀況，二樓雜貨區確實一整天也不到幾位顧客光顧。

市場處表示，在3月14日邀集相關局處會勘已改善停車格位，同時在2月26日通知廠商進場優化全區指標系統，預計3月底前完成。二樓餐飲雜貨部，目前飲食1攤尚有訴訟處理維持空攤，未對外招標外，其餘39攤飲食及27雜貨類皆已有攤商營業，目前會增加動線指標能見，並定時廣播引導民眾消費。

市場處說，目前已補助自治會辦理試營運期間行銷活動，後續將與自治會研商規畫環南市場開幕行銷計畫，擴大辦理，以進一步提升市場整體營業買氣。

二樓餐飲部門仍有許多店面尚未進駐。記者邱書昱／攝影
二樓餐飲部門仍有許多店面尚未進駐。記者邱書昱／攝影
二樓雜貨區分配到邊角，導致客人相當稀少。記者邱書昱／攝影
二樓雜貨區分配到邊角，導致客人相當稀少。記者邱書昱／攝影
一樓的生鮮攤位。記者邱書昱／攝影
一樓的生鮮攤位。記者邱書昱／攝影

停車格 攤商 環南市場

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