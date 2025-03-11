影／反對社子島區段徵收爆翻桌衝突 議員與教授叫囂互槓

社子島開發案爭議多年，北市府今開區段徵收事業計畫公聽會，社子島自救會率領居民到場，高舉手牌抗議市府違法、要求停開公聽會，大喊「會議無效」，干擾會議進行，現場氣氛火爆，不少人與警方爆發推擠衝突，藍營議員更與政大教授隔空叫囂。

北市府地政局土開總隊今天上下午在士林區公所各舉辦一場「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」，上午場還沒開始，社子島自救會就在區公所大門舉牌抗議，接著進入公聽會現場，其他居民也陸續入座。

公聽會9點30分開始，由土開總隊副總隊長范乾峯主持，然而現場氣氛相當火爆，甚至爆發激烈的推擠衝突，社子島自救會發言人李華萍率領多位社子島自救會成員高舉抗議手牌，不停大喊「會議無效」、「反對區段徵收」，甚至有人將舞台前方的桌椅全推倒、坐倒在地，場面相當混亂，大批警力湧上制伏，在場人員的情緒仍十分高漲。

其中，國立政治大學地政系兼任教授徐世榮更與國民黨士林、北投區議員林杏兒爆發口角衝突，雙方大聲叫囂，徐不滿今日公聽會違法、違憲，直指林杏兒與市府、財團、建商、地方派系站在一起，居民反對區段徵收超過10年，她都沒聽到，直呼諷刺、更批她可恥。

林杏兒表示，社子島已經50年禁建，希望北市府還給在地人可以開發的機會，現場許多顯然不是在地人的聲音，她代表9成5以上居民發聲，大家都希望趕快推進。也回嗆對方，自己有個哪個集團接觸，拿出證據，而不要作秀、指控。語畢，獲得在場民眾不少掌聲，但也有反對者批她是「炒地皮的橋樑」。

民眾黨在地議員黃瀞瑩也說，希望大家冷靜情緒、理性溝通，讓會議進行下去。她希望北市府將社子島開發專案當成市府的未來大事，更盼副市長、秘書長、甚至市長蔣萬安可以親自主持會議，與鄉親開會、溝通，也直言10幾年鄉親等不下去，要求市府加快行政效率。拜託大家現在情緒冷靜一點，坐下來好好講，理性溝通。

公聽會過程中，土開總隊在台上報告社子島案的土地使用規畫、拆遷安置計畫草案，以及今年進行土地協議價購、區段徵收公聽會等預定開發進度，也表示會將民眾意見記錄下來、詳實回應。