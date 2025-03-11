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北市動物園還原侏儒河馬「Thabo」療程 3大因素恐成死亡主因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園侏儒河馬「Thabo」今天二月右腳出現傷口，加上挑食關係導致營養不良，身體出現病變昨天病逝，動物園今舉行記者會還原治療過程。記者洪子凱／攝影
台北市立動物園侏儒河馬「Thabo」今天二月右腳出現傷口，加上挑食關係導致營養不良，身體出現病變昨天病逝，動物園今舉行記者會還原治療過程。記者洪子凱／攝影

台北市立動物園侏儒河馬「Thabo」今年2月右腳出現傷口，加上挑食關係導致營養不良，身體出現病變昨天病逝，由於「Thabo」去年底剛從新加坡動物園來台，引起討論。動物園表示，「Thabo」後續挑食狀況越來越嚴重，加上環境、個性等問題，導致憾事發生，後續也會和新加坡園方開會討論照養上有哪些地方可更佳精進。

台北市立動物園發言人曹先紹指出，「Thabo」來台後對於環境的適應或現狀況已有些超乎過去經驗，「Thabo」來台後有段時間不願意下水，河馬若沒有頻繁的下水，皮膚可能會產生龜裂，加上台灣今年冬天氣溫起伏非常大，導致長期住在相對更溫暖新加坡的「Thabo」不適應產生壓力。

曹先紹說，在2月初時腳開始出現小傷口，團隊展開療程，必須採血或對症下藥，保育員會把藥藏在食物裡餵，但「Thabo」挑食且對食物相當敏感，只要有被塞過某種藥食材，之後就不太會吃，一路過來變成能吃食物選項越來越少，產生營養不良狀況。

動物組組長吳立信表示，過程中換了很多食材去嘗試讓動物吃藥，效果有限甚至，從一開始「Thabo」非常喜歡吃蘋果，後來只要一碰連沒有藥都不願意接受，只要曾經跟藥物連結食物連碰都不碰，甚至會把食物咬開確認才會吃其中一兩樣，在狀況有變化時，也有和新加坡園方及時聯繫，但可能時間關係並沒有取得太多進一步的消息。

吳立信說，「Thabo」性格在一開始到新環境比較緊張，但沒有特別怕人，但基本上園方照養還是以動物自己進食意願為主，一旦進行比較激烈手段如打針或用藥，可能造成動物更緊迫，一開始還是都是以就是嘗試用各種食物來引誘它進，無奈個體進食狀況沒況愈下。

獸醫室主任鄭秋虹表示，最後一次採集Thabo血液是9日，已將檢體送去血液培養，以釐清感染源，至少需要一周時間才得到結果。

至於未來是否有機會調度其他各題來台，曹先紹強調，機構間合作最重要是資訊透明，待病理解剖資料齊備後，希望能夠跟跟新加坡動物園一起開視訊會議，討論整個過程中的點滴，就經驗上就專業上做討論，讓未來照養能夠更鞏固專業外，也希望後續能持續合作。

台北市立動物園侏儒河馬「Thabo」今年2月右腳出現傷口，加上挑食關係導致營養不良，身體出現病變昨天病逝，動物園今舉行記者會還原治療過程。圖／北市動物園提供
台北市立動物園侏儒河馬「Thabo」今年2月右腳出現傷口，加上挑食關係導致營養不良，身體出現病變昨天病逝，動物園今舉行記者會還原治療過程。圖／北市動物園提供

動物園 新加坡 河馬

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