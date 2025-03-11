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新北公布4類違規廣告共罰7278萬 食品近8成占最多

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供

新北市衛生局今公布2024年轄內食品、化妝品、藥品及醫療器材違規廣告，共開罰1061件、罰鍰總額達7278萬。分析違規產品屬性以食品占大宗，其次為化妝品。違規產品廣告多以網路平台為主、占77 %，且網路違規案件比例又較去年增加。

新北衛生局副局長馬景野說，2024年裁罰轄內食品、化妝品、藥品及醫療器材違規廣告共計1061件，其中食品類751件占71 %最高，其次化妝品類246件占23 %，藥品/醫療器材類64件占6 %；違規廣告刊登媒體，以網路814件占77 %為最多，其次分別為電視頻道211件、平面媒體26件及電台10件，顯示隨著電商興起，消費者逐漸從實體店面轉向線上購物，促使網路和電視中的違規廣告比例上升。

另外，統計違規食品廣告多宣稱減肥瘦身、改善肌膚及提升免疫力、抗癌等誇大或療效誤導消費者；化妝品廣告則宣稱除皺、生髮、抗痘消炎為主；藥品及醫療器材則以廣告未申請核准即刊登、非具藥(醫療器材)商資格刊登廣告為多。

食品廣告部分，違規品項累計罰鍰，以富家利國際股份有限公司委託刊播「日本仁丹專利晶球5X特強效常保安康」及「固樂優全效修護靈活關鍵絕版斷貨組」等產品並列第一，廣告宣稱降低腸漏預防壞菌孳生、預防腸道癌變及全面取代6種骨外科治療手術、玻尿酸注射、PRP再生等療效，單一違規案件即裁罰高達180萬，累計共裁罰360萬；第二名為「巴西綠蜂膠(濃縮粉)」產品，青霖國際有限公司於網頁引用期刊文獻資料，宣稱產品具很強的抗腫瘤和化學防癌活性、蜂膠可治療感冒及呼吸道感染等，遭裁罰150萬元。

化妝品廣告部分，青春照護凝露、私密凝露等系列產品累計罰鍰最高，自然奇蹟生物科技股份有限公司於網路誆稱消炎、預防感染、嚴重誤導消費者，遭裁罰124萬，其次為璞草園24草本全口腔潔淨慕絲菲常少量，誆稱用了璞草園的牙膏，一星期後口角炎也好了，遭裁罰61萬元；第3名為日本墨髮美人iPS毛髮NMN復甦煥活精華，群達國際股份有限公司在購物頻道稱逆轉頭皮老化430 %、激活萎縮壞死的毛囊原基800 %、持續增生毛囊母細胞600 %等非化妝品所能達成功效，遭裁罰14萬。

衛生局指出，凡食品及化妝品皆不具醫療效能，廠商常以偽科學實驗或以醒目看板及背景提示、強調局部特寫畫面、使用者分享心得及使用前後對比等手法，強調短時間可改善疾病症狀誘騙消費者，凡廣告內容太神奇、太吸引人的，購買前務必「停看聽」。

新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局副局長馬景野公布，2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局副局長馬景野公布，2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今公布2024年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告。圖／新北衛生局提供

化妝品 廣告 衛生局

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