生生喝鮮乳下月上路 蔣萬安明天雲彰牧場考察 3重點曝光

台北市推動「生生喝鮮乳」政策，市長蔣萬安今天市政會議宣布，明天將率教育局、產業局、北農等，前往彰化福興鄉豪泉畜牧場、雲林口湖鄉忠美牧場考察，為北市民實地「開箱」本土酪農業，正式宣示「生生喝鮮乳」政策將在4月全面上路。

蔣萬安今市政會議點出3理由，為什麼要到鮮乳的來源地去。第一、鮮乳生產過程如何來源是否充足無虞？產業鏈如何串連？政策背後的種種困難如何具體克服。蔣舉例指出，他親自走訪四大超商及通路業者跟他們拜會交換意見溝通過程，業者都提到每一年夏季是乳源產量偏低時候，剛好也是喝鮮乳和需求量較高的期間，所以市府要確保乳源產地能夠在這項政策中供應無虞。

第二、要關心酪農、讓酪農安心。蔣強調，在紐西蘭牛奶已經開放零關稅進口後，北市期待與更多縣市成為台灣酪農的後盾，也讓孩子可以喝到我們本地自產的有機鮮乳。

第三、台北和彰化、雲林實體連線，就是要讓全台灣都知道，為了孩子的健康，為了「生生喝鮮乳」的政策，我們攜手合作、一起努力，不必推諉，不必分化。中央不做，我們來做！

蔣提到，外界可能疑惑為什麼他這麼堅持「讓孩子喝鮮奶」，背後有幾層面考量：首先，台灣的孩子乳品攝取真的不足，衛福部2017年到2022年國民營養健康的調查，「國內7至12歲學童乳品攝取普遍不足，鈣質攝取量也遠低於建議標準」。

他也分享日本1950年至1994年期間的營養午餐鮮奶政策、成功提升日本青少年平均身高，17歲男生平均增加9.1公分，17歲女生平均增加5.4公分；泰國也透過「學生牛奶計畫」讓18歲男生平均身高增加8公分，甚至觀察到有助提升國民平均壽命。

蔣說，今年元旦開始，面臨進口乳品零關稅衝擊，台灣的酪農業需要正確、有效、穩健而且長期的支持。之前中央推出的「班班有鮮乳」除了設計粗糙、配套不足，成為「班班保久乳」或「防空警報」。更可怕的是，被民眾視為中央農業部的一系列「班班」政策的延續，被外界批評為「情勒式食農政策」、讓小學生「去庫存」。這樣的聯想，對本土酪農業的品牌不是好事，而且短期性的補助並不穩定，大家也看到了，即使他在行政院院會據理力爭，中央還是說喊卡就喊卡。

所以台北的「生生喝鮮乳」政策，不只要全面採購優質的臺灣產地鮮乳、幫助孩子健康成長，更要讓孩子從小認識、信賴本土酪農業，未來市府也要持續推動食農教育、提升食安機制，讓家長與孩子更安心、長期支持國產乳品，進一步促進酪農產業升級，達成永續發展目標。

蔣萬安強調，正確的事「中央不做、台北來做」。也希望讓社會關注本土酪農產業發展，而不是陷入負面爭戰與惡意循環，透過市府務實的行動，讓社會焦點回歸真正重要的民生議題。