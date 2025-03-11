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萬大中和線交通黑暗期將結束 沿線明年5月陸續撤圍籬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
萬大中和線沿線居民長期飽受交通黑暗期困擾。本報資料照片。
萬大中和線沿線居民長期飽受交通黑暗期困擾。本報資料照片。

捷運萬大中和樹林線一期在2014年動工，雙和、土城歷經多年交通黑暗期，一期工程預計2027年完工，台北市捷運局今天在新北道安會報表示，2026年5月陸續撤離圍籬還路於民。新北市長侯友宜表示，去年即提出要陸續縮減圍籬，效果還看不出來，拜託台北市捷運局盡早釋放道路空間，協助提升新北用路環境。

萬大中和樹林第一期興建路段由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至永和保順路、保生路轉中山路、中和連城路至土城金城路，新北市段共5.7公里，設有LG05、LG06、LG07、LG08及LG08A共5座地下車站及1座機廠。

北市捷運局指出，目前一期工程，道路施工圍籬主要布設於車站、通風豎井、中央避車線及明挖覆蓋段，新北市部分，各段長度總計約2.3公里。

北市捷運局說，第一期新北市轄段道路復舊作業自去年起，已完成站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計2026年5月陸續完成道路復舊，年底前可以全部完成，將以最小施工範圍，盡速還路於民。

北市捷運局指出，連城路與員山路口圍籬退縮後，增設行穿線，提升行人穿越路口的可見度及醒目性，另外也會加設標誌提醒駕駛用路人應禮讓行人、減速慢行，提供友善行人通行空間。

另金城路三段287巷前往中和方向，圍籬移至北側，店家區域後續採半半施工，復舊階段秉持最小施工範圍，滾動式切換施工圍籬，減低對當地居民、店家生活及通行民眾的影響。

北市捷運局說，將以人本交通理念開道路復舊，部分路段電箱、光化交接箱也都會移設於中央分隔島，提供舒適的人行空間。

侯友宜表示，萬大線工區最快明年5月陸續撤離圍籬還路，但施工期間難免影響交通，已要求台北捷運局積極檢討圍籬退縮，盡可能提前釋放道路空間，他認為，復舊工程應以「人本安全」為優先，優化車道、人行道、自行車道及轉乘設施，確保電箱等設施不影響道路使用，真正落實還路於民目標；市府將持續定期檢視交通維護設施是否完善，並派員不定期查核，以確保用路人安全。

道安顧問、陽明交大教授邱裕鈞建議，工程進入還路於民階段，車道數維持是關鍵，要注意不要某些路段車道突然增多或減少，都可能影響用路人；另同向路段分兩側車道通行，會導致用路人左右轉時，變換車道產生困惑。

而連城、錦平路路口有半偏心情形，可預見會因為車道變化產生事故，可參考國土署發布的設計範例。

新北市長侯友宜今天主持道安會報，希望北市捷運局加速還路於民。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天主持道安會報，希望北市捷運局加速還路於民。記者葉德正／攝影

台北捷運 車道

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