獨／鶯歌清潔隊驚爆霸凌？ 40隊員集體連署控領班挾考績惡搞下屬

新北市鶯歌清潔分隊驚爆職場霸凌？！40名清潔隊員連署，直指某位夜班領班利用考績與掌握排休假權利惡搞同事，有人不願違法收受事業廢棄物，就言語羞辱、調班或不讓其休假，甚至考績被打乙等。隊員連署環保局請求遴選領班，隊員反映從去年11月連署書已上達環保局，但迄今無下文，隊員轉而投訴媒體要求更換領班。

遭控夜班領班電話未接聽，無法取得他的回應。

新北市環保局主秘許銘志表示，不容許清潔隊違法收受事業廢棄物，會要求隊長提供影像調查，一旦查獲會重懲。至於清潔隊員投訴「霸凌」案，行政調查在進行中，委員會後續將作出實質判定與建議，若確認霸凌成立將依相關規範進行處理並確認懲處方式。因事件涉及霸凌調查過程相對謹慎，將盡快完成相關程序。

另外有關領班遴選議題，環保局表示，市府已與28區清潔分隊溝通，目前超過9成隊員表態希望維持現行制度，主要考量是擔任領班或班長需承擔較大責任與壓力，導致多數人不願變更。針對鶯歌分隊的意見，後續將再正式回覆。

新北市鶯歌清潔分隊共約120人，其中夜班60人中有40人連署要求撤換夜班領班，表示這名夜間領班挾近考績、排班、休假、調整職務等職權，要求同事違法收受里長請託的事業廢棄物，或著收其侄子倉庫內事業廢棄物，隊員若拒絕，即遭他秋後算帳。

隊員指出，清潔隊中霸凌情事時有所聞，上周才傳出北市有清潔隊員跳樓，家屬控調查不了了之，難道新 北市也要重蹈覆轍嗎？

隊員表示，清潔隊出車分為垃圾車跟資收車，資收車因需處理回收品較為辛苦，大多資深同事都服垃圾車勤務居多，舉例這名間領班要同事聽話就可直接服垃圾車，反之就待在資收車。或著鶯歌分隊共有8條路線，這名夜間領班將看不順眼的同事從熟悉的7線換到6線，讓自己人馬去開熟悉7線，隊員控訴夜間領班就是利用職權行霸凌之實。

更誇張的是，分隊排休需兩個月前就要提前排好，且每天休假人數有限制，「特休假是隊員權利不須批准，為何排特休還要領班許可？」更有年長同事因休假找夜間領班討論，被他飆罵「你很搖擺吼？、给我出去！」導致同事痛哭失聲。就連鄭的兒子也挾勢弄權嗆隊員「我爸是xxx，你不知道嗎？」

隊員控訴，霸凌事件當然有跟分隊長反映，但分隊長是局派公務員兩三年就會輪調，只要分隊不出事即可。因此違法收受里長請託事業廢棄物問題向隊長反映無法解決，之後跟環保局反映霸凌情形，陳情案又回到分隊長手中，問題始終不了了之。

由於廢棄物清理法規定，事業廢棄物須交主管機關許可設立機構處理，清潔隊不得處理，如有收受行為即屬違法。隊員不願冒違法風險盼媒體協助、政風處介入調查。隊員表示新北清潔隊許多充斥霸凌文化，臉書社團「清潔隊的大小辛酸」就有指出板橋分隊也疑有霸凌情形。鶯歌隊員盼除撤換不適任領班，也比照北市清潔隊領班由隊員遴選，才能杜絕領班霸凌隊員狀況持續上演。

新北市環保局表示，針對投訴鄭一民內容涉及多項事實釐清，其中包含職場霸凌指控，因此已啟動霸凌審議調查委員會進行調查。該委員會將審視相關言詞、舉動及工作安排等細節，並對事件進行事實判定與進一步訪談。