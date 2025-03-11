社子島開發辦公聽會 自救會抗議要求停開 北市曝2目的

北市府今召開「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」。社子島自救會抗議，帶不滿區段徵收居民於會場開記者會，抗議北市府違法，要求停開公聽會，撤銷社子島計畫。地政局表示，這次公聽會目的有二，一是資訊揭露，一是資訊蒐集。

地政局表示，這場公聽會目的是要透過公聽會向土地所有權及利害關係人說明社子島採區段 徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，以及開發計畫內容之規畫等。

第二是「意見蒐集」，透過土地所有權人及利害關係人意見之陳 述，以蒐集其對於開發之相關意見。 由於社子島土地所有權人數眾多，礙於場地及時間限制，除採分流方式 。

對於自救會要求撤銷生態社子島計畫，地政局說，市府是為完善社子島地區堤防設施及解決排水問題，確保居民生命財產安全; 並闢建公共設施、提供基礎建設，改善居民生活環境，積極辦理社子島地區整體開發。

地政局表示，公聽會分上下午梯次辦理及同步於「明日社子島網站」直播外，為讓土地所有權人 及利害關係人能充分陳述意見，除可現場登記發言，亦可使用本府提供之陳述意見單採書面方式陳述意見；所有意見皆會如實記載於公聽會會 議紀錄中，並逐一回應列入紀錄，郵寄函送予陳述意見之當事人。

目前社子島開發進度，社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例已於去年12月25日獲內政部土地徵收審議小組審議通過後，市府是依法定作業程序籌辦今天的「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」。

地政局說，依土地徵收條例施行細則第11條規定，已依都市計畫法舉行公開展覽及說明會，不必再舉行事業計畫公聽會(事業計畫依興辦事業性質而定， 如闢建道路為交通事業、建置堤防為水利事業、整體開發則為區段徵收事 業)，不過因社子島地區都市計畫是於2016年辦理公展說明會，距後續申請徵收已超過3年，依同細則規定應依土地徵收條例第 10 條暨其施行細則第 10條規定舉行至少2場事業計畫公聽會。今日為第1場事業計畫公聽會。