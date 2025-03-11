時代眼淚！台中斥百萬「整棟包膜」舊商辦成打卡景點
台中市北區崇德路一段、漢口路四段的35年商辦「德成大樓」，多少人在裡頭辦公、上課，誠邑築建設近期砸百萬「整棟包膜」，成為一座座綠色島嶼躍然建築之上的巨型公共藝術，致敬時代的眼淚，引起熱議，也意外成為熱門打卡景點。
據了解，德成大樓基地面積316坪，去年1月由誠邑築建設以每坪單價破180萬元、總價5.8億元購入。
誠邑築建設創辦人暨董事長沈瑞興說，誠邑築攜手荷蘭MVRDV建築師事務所共同打造，喚醒人們對「文明與環境共存」的再思考，並將未來的合作願景，以藝術形式先行呈現。
沈瑞興強調，崇德路匯聚美食餐廳、捷運商圈、百貨商場，誠邑築希望以一個打破水泥叢林與真實自然的界限，致敬時代的眼淚。預計下半年整棟大樓將開始拆除，未來將打造一棟樓高21層、超越宜居建築的指標性住宅，這也是MVRDV建築師事務所在台灣的第一棟住宅大樓。
沈瑞興說，投入建築業超過30年，這次的合作是專業建築人的共鳴，MVRDV長期致力於永續發展，致力透過創新的設計解決環境問題，並不斷的帶來驚喜，與他的理念一不謀而合，促成了這次合作契機。
荷蘭建築團隊MVRDV事務所多年來憑藉前衛創新的設計理念、深入且務實的數據研究，在世界各地打造多座享譽國際的建築地標。2024年，沈瑞興帶領團隊遠赴荷蘭見學MVRDV作品，其中，「Valley 山谷社區」、「Depot美術館典藏庫」、「Markthal 鹿特丹市場」尤為深受感動。
沈瑞興認為，這些經典的建築設計中，蘊含著對環境的關懷、自然的尊重、以及創新的思維，「我想把這些帶回台灣！」他相信建築應為環境種下長遠善意的影響力，此次巨型公共藝術，是實踐理念的第一步─美化城市的企業責任，讓自然與藝術成為城市的風景。
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