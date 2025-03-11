人行道車阻引爭議 身障團體質疑：保障行人安全還是製造障礙？

台灣各地人行道上常見水泥車阻，設置目的在於防止汽車違停，也保障行人安全。台灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒批評，政府宣導汽機車不得占用人行道未盡心，反而在人行道上廣設車阻，影響行人通行，也可能成為身障者的阻礙。

張學恒指出，汽車違停人行道本就違反「道路交通管理處罰條例」，應由警方取締，而非透過車阻來防範。他強調，國家有責任宣導車輛不得駛入人行道，執法方面應交由警察，而非用物理設施限制。在地方民意壓力下，許多地區仍選擇在人行道上設置車阻，以防汽車違停，此一做法對身障人士不夠友善。

張學恒觀察，目前在人行道違停的車輛類型不僅有汽車，機車與腳踏車也相當普遍。車阻雖能擋住汽車，但機車與腳踏車仍可輕易進入，違停人行道最大宗是機車，設置車阻其實成效有限，也往往忽略無障礙通行需求，甚至加劇輪椅族及視障者的通行困難。他批評，台北、新北車阻多為水泥柱，許多可能年久失修沒有反光條，若遇天候不佳，對於視障及輪椅族群來說是暗藏風險。

此外，他也指出，在部分地區為讓消防車能進出人行道，會設置斜坡，但這些斜坡卻成為汽車進入人行道的「破口」，讓車阻的設置意義大打折扣。他質疑「車阻若無法真正阻擋違規車輛，反而妨礙身障者通行，那它的存在意義是什麼？」

新北市養工處副處長何文吉表示，設置車阻目的是為了防範汽車違停，而非針對機車或腳踏車。他進一步說明，依據2024年9月12日公告的「社區道路及附屬設施設計規範」修正條文，設置車阻須符合標準，包括車阻間距須大於1.5公尺，確保身障人士可通過、不能影響行人主要動線；若設置在人行穿越道中央，車阻高度應介於60至75公分，以免影響行人視線。

何文吉強調，政府不會刻意設置車阻，通常是有地方需求時才會增建，若有民眾反映問題，市府會與當地里長溝通，視情況拆除。他也表示，在未來的人行道改善工程中，不會主動設置車阻，以避免影響行人及身障者通行權益。

新北市議員黃心華表示，水泥車阻雖能夠限制一定寬度以上的車輛進入人行道，同時也對身障人士、嬰兒車與菜籃族造成阻礙，或因設計不良導致行人絆倒或車輛擦撞的意外。為確保人行道暢通，除設置基本的區隔標示，更關鍵是透過教育宣導與公民素質的提升，讓民眾自發遵守規則。否則即便設有車阻或警示標語，仍難以徹底解決人行道通行受干擾問題。