新北河濱P型車阻遭監察院糾正 水利局：兼顧輪椅族通行

新北市河濱公園長期設置P型車阻，原意為阻擋違規汽機車進入，卻引發身障團體反彈，指控其設置不符無障礙環境標準，違反「身心障礙者權益保障法」。監察院日前糾正新北市政府，水利局回應，P型車阻就是為了方便無障礙通行所設計。

監察委員王幼玲、趙永清表示，新北市政府自2019年起依常見輔具規格設置P型車阻，並將其納入「河川高灘地綠美化園區管理要點」，作為公園內正式設施。然而，從2020年開始，身障團體不斷陳情，反映車阻影響無障礙族群通行，市府曾進行會勘，2023年9月監察院實地勘查時，發現市府並未依規定建立完整的車阻編號及列管制度。

監察院進一步指出，市府在車阻上張貼服務專線，安排保全協助通行，但民眾往往無法準確描述車阻位置，導致保全無法即時提供協助。對於聽、語障或多重障別人士而言，這樣的通行安排更是帶來不便，嚴重影響其公平使用公共設施的權利，違反「身心障礙者權益保障法」與「身心障礙者權利公約」精神。

監察院也點出，新北市政府早在2013年就將河濱公園納入取締違規的範圍，每年開罰超過千件違規進入車輛。然而，市府直到2019年才開始針對違規率高的地點試辦智慧車牌辨識系統，並於2022年增設至6處，2023年再增設9處，累計6年來僅設置17處科技執法點，並拆除15處車阻，覆蓋率顯然不足，未能有效解決車阻對通行造成的問題。監察院要求新北市府加快科技執法的推動，並廣泛宣導其成效，以確保河濱公園的安全與公平使用權利。

對於監察院的糾正，新北市水利局副局長張修銘持不同看法，他強調，P型車阻設置目的是為阻擋違規汽機車，同時仍讓身障者能進入，全台灣許多場域都是採用相同方式，實務上沒有問題。

張修銘認為，真正問題在於少數民眾不守法，讓汽機車違規駛入僅供行人或自行車通行的公共場域，而非車阻本身。他解釋，科技執法雖能取締違規，但因為缺乏實體阻隔，違規車輛仍可能進入，必須考量經費與執法效果，逐步推動而非一次全面取代。