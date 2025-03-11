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石門老梅綠石槽 設木棧道卡關

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市老梅綠石槽是石門區春季景點，北觀處去年初便宣布將規畫新設步道，不料遇上海岸法限制，需由國家公園署審核同意。本報資料照片
新北市老梅綠石槽是石門區春季景點，北觀處去年初便宣布將規畫新設步道，不料遇上海岸法限制，需由國家公園署審核同意。本報資料照片

新北市老梅綠石槽石門區春季人氣景點，綠石槽表面濕滑易致民眾滑倒受傷，北觀處去年宣布將新設步道，遇上海岸法31條限制，須由國家公園署審核同意，建設案卡關。

昨在石門區行動治理座談，民代關注進度，北觀處表示，正逐步克服，目標是將老梅社區、富基漁港、富貴角燈塔透過老梅綠石槽串連起來。

侯友宜昨到石門、三芝區主持行動治理座談會，兩地都是觀光熱區，石門區長吳家兆說，石門洞區域管理已完成交接，由北觀處統籌整體開發。第一期先優化停車場區、眺景平台及聖安宮前廣場區，第二期做旅客轉乘中心，同步改善轉型中的攤販區及海巡哨點等基礎設施，有望成為北海岸亮點。

有里長提案，在老梅綠石槽設置木棧道、景觀平台銜接富基富貴角燈塔步道，不僅能串連綠石槽及富貴角燈塔景點，也能避免遊客踐踏綠石槽，吳家兆說，該案遇上海岸法31條限制，雖然規畫、經費已到位，仍須國家公園署審核同意。

議員鄭宇恩說，老梅綠石槽的木棧道一路串連至富基富貴角燈塔，沙灘被木棧道分隔成兩段，阻斷民眾親海性，木棧道要做多高也不清楚，若棧道下方有垃圾堆積，如何維管也是問題，她主張以重點式平台，或靠近防風林施作即可。

立委洪孟楷指出，石門洞由北觀處綜合規畫管理，3年內會投入2億整建經費，今年會投入4000多萬開闢停車空間。綠石槽行人步道工程3500萬由北觀處編列，預計今年可開工。

北觀處長陳煜川說，石門洞現還有部分土地因涉及徵收，正與市府釐清如何撥用，第一期工程可在今年中發包，地方看到商機後，才有機會帶動石門漁港發展。至於綠石槽部分，要符合生態檢核、海岸法規定，需要國家公園署審核同意。

另，龍巖公司規畫在三芝增設22萬個納骨塔位，地方反彈，今年下修為20萬459個，質疑聲浪仍大。三芝行動治理座談上，里長、議員發言反對增設，侯強調會嚴格把關，若水土保持及交通衝擊未達標，絕不予批准。

北觀處 石門 老梅綠石槽

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