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南港遭高牆切割 形成兩個世界

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱胡瑞玲／台北報導
台北市南港展覽館周邊有一處高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕南港新富里與經貿園區，不只里民出入不便，也影響景觀、都更。圖／里長許睦燦提供
台北市南港展覽館周邊有一處高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕南港新富里與經貿園區，不只里民出入不便，也影響景觀、都更。圖／里長許睦燦提供

北市全區鐵路地下化，南港展覽館前卻有一堵高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕南港新富里與經貿園區，在地人士感嘆出入不便，也影響景觀、阻礙發展。里長許睦燦說，高牆阻隔，新富里好像貧民窟，與東區門戶形同兩個世界。

許睦燦說，北市現只剩這一段鐵道無全面地下化，之前說要設高鐵調度站，後來不用了，就應該拆高牆，但里民多年訴求，中央都不理。因高牆阻隔，新富里民到東區門戶計畫的南港展覽館都要繞一圈，許嘆，整個里都是老舊公寓，對比另一側東區門戶，就像貧民窟。

北市交通局綜合規畫科長黃皇嘉表示，拆高牆權責在交通部鐵道局，市府多次向中央反映，中央稱一旦施工怕影響鐵道運作，市府會再持續溝通。

前立委高嘉瑜提到，高鐵引道地下化是南港居民共識、北市府也願意推動，東區門戶不該只做一半，也讓南港變成兩個世界。

議員何孟樺也認為，別讓新富里繼續作台北鐵道地下化的孤兒。

里民也訴求，誠正國中校舍改建啟動中，目前新富里1200多戶，都為老舊公寓，里民也盼市府啟動公辦都更。北市更新處表示，新富里為公畫更新地區，整合與否還是要看地主，還沒有人申請。

教育局表示，高牆土地為中央所屬，目前規畫仍以誠正國中改建為主，能否擴大公辦都更，需看地方、中央如何溝通。

地方盼拆除引導圍牆、高鐵地下化，交通部鐵道局坦言「很抱歉，茲事體大」，高鐵引道正下方就是台鐵第三軌，若要地下化，勢將拆除、犧牲掉台鐵第三軌，不僅台鐵營運受影響，且需拆除誠正國中周遭整排住宅區，台鐵、捷運都須停駛。

北市府 富里 鐵道

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