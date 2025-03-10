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400名外國人可領台中敬老愛心卡 市長盧秀燕今送出第1張

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
來自加拿大的利昂，是台中市第一位申辦敬老愛心卡的外國人。圖／交通局提供
來自加拿大的利昂，是台中市第一位申辦敬老愛心卡的外國人。圖／交通局提供

台中市長盧秀燕今送居住加拿大籍老師利昂敬老愛心卡，感謝他喜歡台中、為台灣作育英才，利昂是台中市第1位申辦敬老愛心卡的外國人。

台中敬老愛心卡每月有1000元社福點數，享交通優惠、就醫減免和運動優待，3月起，取得外僑永久居留證且居住在台中的65歲以上外籍長輩，也可到各區公所申辦敬老愛心卡，預估近400人受惠。

市長盧秀燕今天公開贈送敬老愛心卡給69歲的利昂，仍在高中教書，為台灣教育付出奉獻、作育英才多年，獲頒「馬偕計畫」永久居留證。

盧秀燕說，很高興利昂成為台中市政府今年擴大開放雙十公車和敬老愛心卡適用對象。居住在台中市年滿65歲以上、且享有永久居留權的外國人，都可享有敬老愛心卡與雙十公車優惠。

利昂說，他非常喜歡台灣，認為台中是台灣最棒的城市，鼓勵大家來台中定居。他也在活動中送盧市長由他撰寫的書籍「Grandfather Is Dead 夜幕低垂:爺爺的30片拼圖」作為回禮。

社會局表示，利昂來自加拿大，因為兒子在台灣的大學學中文，一次偶然機會也來到台灣，就被吸引定居下來。他教學之餘也寫作出書，分享人生智慧，傳遞思考的重要性，帶給社會溫暖正向的價值，展現活躍老化的生活態度。

利昂計畫西班牙朝聖之旅，剛好使用敬老愛心卡，去運動中心進行體能訓練。

社會局說明，敬老愛心卡補助搭乘公車、捷運、客運、火車及合約計程車，另可折抵合約診所就醫及運動中心設施費用，鼓勵長輩多多社會參與。符合資格的外籍長輩，歡迎填具申請表並檢附新式永久居留證正本及最近兩年內2吋彩色照片1張，至各區公所申請。

市長盧秀燕今天公開贈送敬老愛心卡給69歲的利昂，預估受惠的外國人有400名。圖／交通局
市長盧秀燕今天公開贈送敬老愛心卡給69歲的利昂，預估受惠的外國人有400名。圖／交通局

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