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山佳棒壘球場外野缺一角 新北：動工修建完整化

中央社／ 新北10日電

新北市山佳棒壘球場因與遙控賽車場空間重疊，以致於球場外野區域少一塊，球友反映影響防守的感覺。市府決定挪開遙控賽車場，讓球場能完整化，整體工程預定10月可完工。

新北市政府高灘地工程管理處科長吳明忠向中央社記者表示，樹林區山佳河濱公園位於大漢溪左岸，園區內設有棒壘球場、籃球場等運動設施，以及遙控賽車場、遙控越野賽車場、沐心池與荷花池等休憩場域。

他表示，由於遙控賽車場在90年就設立了，後續於93年闢建的棒壘球場因與相鄰的賽車場空間重疊，基於安全，於是和賽車場間架網區隔，形成現今球場外野缺一角的情形，許多球友反映會影響防守的感覺。

他表示，為了提供更完善的運動空間，於是投入新台幣849萬元經費，啟動棒壘球場與遙控賽車場的空間調整計畫，把遙控賽車場移位重建，不僅補滿球場的缺角，也能讓老舊遙控賽車場鋪面重新整建。整體工程於日前動工，預定今年10月就能完工。

高灘處處長黃裕斌表示，在遙控賽車場工程規劃設計，特別邀請專業遙控賽車玩家討論，搜集多方玩家意見及參考國內外相關場地的使用狀況，導入新式賽道，未來將可依使用者需求劃分初級與進階2處場域，配合鄰近的遙控越野賽車場，將可作為遙控賽車正規比賽的舉辦地點，活化整體河濱公園。

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