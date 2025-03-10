清明掃墓便民 新北汐止公所規劃4天設服務站

清明連假就要到了，為了方便掃墓民眾，汐止區公所和往年一樣提供了多項便民服務，在3/29、3/30、4/3、4/4四天，設置公墓服務站，現場提供手套、礦泉水、小水桶、紅紙袋等掃墓用品，並且呼籲民眾響應紙錢集中焚燒，不但環保還可以減少山林火災的發生。

汐止區長林慶豐表示，馬上就要到清明節，特別邀請環保局清潔隊、消防局第六大隊、汐止警分局等相關單位召開清明工作協調會，有幾項便民措施，除了會在各公墓設置服務站，今年也準備了宣導品，希望大家能夠加入公所的粉絲專頁，會提供小小的宣導品，另外，在4/4清明節當天有加開掃墓專車，發車的時間是在早上7點到下午3點；整點發車，行駛路線途經汐止火車站、汐止區公所、第1、2公墓、五堵火車站。詳細的行車路線和各項服務資訊，可以上本所官網查詢。

林慶豐指出，汐止警分局將在3/29、3/30、4/3、4/4四天上午，會在車潮多的公墓實施交通管制，以維護民眾安全，消防局第六大隊也會派遣消防人員及消防車駐點待命，以避免火災發生，請民眾也配合將砍除後的雜草攜回丟棄，勿自行焚燒。為了提倡環保、愛護地球，現場服務站有提供紅紙袋，呼籲鄉親能響應紙錢集中焚燒。

林慶豐提到，為了方便掃墓民眾停車，公所和汐止警分局今年也向交通局申請在3月30日、3月31日、4月3日、4月4日(06:00-14:00時)四天，在第一公墓旁的新台五路二段大型車停車格開放小型車輛停放，以及雙向紅黃線路段開放停車，以便利鄉親掃墓。