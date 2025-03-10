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髒亂點改善 新北瑞芳吉安里種下向日葵待花開
新北市瑞芳區吉安里今(10)日趁著久違的好天氣，里長謝永昌偕同志工，一起將里內的髒亂點做改善，大家一起翻土種下向日葵籽，期待未來在花開期時，能將里內點綴的更有朝氣。
吉安里里長謝永昌說，每年都逐步在里內的髒亂點進行美化，因為去年有種一次自留的種子，但是一直下雨，結果都全軍覆沒，今年去買新的向日葵種子，趁天氣放晴就跟志工一起把這個花圃整理一番。
眾人期待向日葵到夏天的時候，可以花開得滿滿的，讓里內和路過民眾都可以欣賞美麗的花田，雖然只是一小片髒亂地，但里長和志工依舊用心營造里內環境，
志工許小姐表示，里長很用心在營造里內的環境，也帶領志工一起改善里內環境，大家一起拔草、翻土、播種，很期待花開期，看到整片的向日葵，心情也會跟著好起來。
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