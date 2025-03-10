新北瑞芳老街遮雨棚失修 會勘尋求改善

瑞芳車站後站的瑞芳老街上的店家，前都有早期施作的遮雨棚，但鑄鐵材質的遮雨棚經過十多年風吹雨淋，目前已經失修，今(10)日包括市議員林裔綺服務處、市府城鄉局、經發局，還有當地里長及老街協會代表都齊聚一起商討改善事宜。

瑞芳老街文化觀光推展協會理事長柯瑞和說，這幾年在協會，還有各界民意代表協助及支持下，瑞芳老街越來越熱鬧，不僅人潮來了，活動也多了，因此，也希望硬體設施的部分可以獲得改善，讓遊客來訪時可以看到乾淨舒適的環境。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，瑞芳老街遮雨棚於101年建設，至今也有十多年，這期間歷經颳風下雨，很多段都已經破損不堪，因此今天偕同市府相關單位現場會勘，短期將先修復，中長期也有計畫要來將老街風貌進行調整，以貼近在地需求。