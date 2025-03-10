快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

新北瑞芳老街遮雨棚失修 會勘尋求改善

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳後站老街的遮雨棚經過長時間使用，老舊不堪需要改善。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳後站老街的遮雨棚經過長時間使用，老舊不堪需要改善。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳車站後站的瑞芳老街上的店家，前都有早期施作的遮雨棚，但鑄鐵材質的遮雨棚經過十多年風吹雨淋，目前已經失修，今(10)日包括市議員林裔綺服務處、市府城鄉局、經發局，還有當地里長及老街協會代表都齊聚一起商討改善事宜。

瑞芳老街文化觀光推展協會理事長柯瑞和說，這幾年在協會，還有各界民意代表協助及支持下，瑞芳老街越來越熱鬧，不僅人潮來了，活動也多了，因此，也希望硬體設施的部分可以獲得改善，讓遊客來訪時可以看到乾淨舒適的環境。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，瑞芳老街遮雨棚於101年建設，至今也有十多年，這期間歷經颳風下雨，很多段都已經破損不堪，因此今天偕同市府相關單位現場會勘，短期將先修復，中長期也有計畫要來將老街風貌進行調整，以貼近在地需求。

瑞芳 老街 議員

延伸閱讀

基捷預算談不攏 基隆境內暫緩？童子瑋要新北出來面對

行車糾紛致電理論 新北派遣員涉違法查個資起訴

新北女開車左轉猛撞重機 騎士噴飛10公尺畫面曝光

葉元之情勢凶險？藍黨部主委：將直球對決 以罷制罷

相關新聞

龍巖新北三芝增20萬個納骨塔 市長侯友宜：水保、交通未達標不會准

龍巖2020年規畫在新北三芝區增設近22萬個納骨塔位，地方反彈，雖然今年下修至20萬459個，但地方質疑聲浪不斷。新北市...

櫻芝煥發！ 新北2025三芝櫻花季熱鬧登場

春暖花開，櫻芝煥發！2025「三芝櫻花季」於日前在新北市三芝區三生步道熱鬧展開。活動內容包含賞櫻健行、農事體驗、舞台表演及櫻花市集，精彩萬分，歡迎喜愛櫻花、農村與藝術的民眾共襄盛舉，在粉色花海中共度浪漫春日時光。

新北瑞芳老街遮雨棚失修 會勘尋求改善

瑞芳車站後站的瑞芳老街上的店家，前都有早期施作的遮雨棚，但鑄鐵材質的遮雨棚經過十多年風吹雨淋，目前已經失修，今(10)日包括市議員林裔綺服務處、市府城鄉局、經發局，還有當地里長及老街協會代表都齊聚一起商討改善事宜。

髒亂點改善 新北瑞芳吉安里種下向日葵待花開

新北市瑞芳區吉安里今(10)日趁著久違的好天氣，里長謝永昌偕同志工，一起將里內的髒亂點做改善，大家一起翻土種下向日葵籽，期待未來在花開期時，能將里內點綴的更有朝氣。

清明掃墓便民 新北汐止公所規劃4天設服務站

清明連假就要到了，為了方便掃墓民眾，汐止區公所和往年一樣提供了多項便民服務，在3/29、3/30、4/3、4/4四天，設置公墓服務站，現場提供手套、礦泉水、小水桶、紅紙袋等掃墓用品，並且呼籲民眾響應紙錢集中焚燒，不但環保還可以減少山林火災的發生。

老屋新用 「中央通訊社龍泉宿舍群」開啟新篇章

由臺北市都市更新處辦理的「老屋新用計畫」在「中央通訊社龍泉宿舍群」四戶空間完成修繕與活化，讓閒置老屋轉型為社區共好的場域，於3月8日正式開幕營運。 更新處葉家源副處長表示，為推動老舊街區活化發展，臺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。