新北：已重新提報基隆捷運總經費 盼中央儘速核定

基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運建設主責的新北市捷運局呈報中央總經費約新台幣1200億元，遭到退回。新北市長侯友宜說，已依交通部初步審查意見重新提報，希望中央儘速核定。

基隆市議會上午召開臨時會，謝國樑答詢時說，基隆捷運橫跨10多個站體，第1階段從南港到八堵已討論許多次，但唯一未定案就是預算問題，從400餘億到690餘億元，到1093億元，據他了解，甚至已達1200億元。

謝國樑表示，主責的新北市捷運局呈報中央約1200億元才能興建完成，據他了解已被中央打回票，中央要求新北市捷運局必須依照原預算，也就是690餘億元蓋完捷運。

新北市長侯友宜下午主持淡水金色水岸自行車道優化計畫啟動典禮，接受媒體聯訪時說，基隆捷運工程經費正在審議，到底要花多少錢，中央跟地方會討論後定案，最重要的是希望中央儘快核定，讓工程能在今年招標。

侯友宜指出，經費隨著市場波動，北北基會討論後達到共識，相關計畫都是充分溝通後才推行，北北基會密切合作。

新北市政府捷運工程局表示，基隆捷運基本設計工程經費，已依交通部初步審查意見，按照行政院核定綜合規劃經費再提報，並在原核定經費額度不影響建設期程下，研妥工程發包策略，在經費審議核定後即可推動發包興建。

新北捷運局說，從綜規通過到工程發包，營建物價高漲、市場行情變化是國內普遍課題，在工程決標後才能估算總經費，較符合整個計畫工程發包實際所需，就會馬上啟動修正財務計畫。

基隆市議會議長童子瑋透過臉書Facebook表示，新北捷運局將採用雙北市路段先採用統包工程執行，基隆段將採傳統工程招標，即先設計標再工程標，此方式將造成雙北市路段工程已開工，而基隆段尚在細部設計未啟動工程，嚴重影響基隆市權利。

對此，新北市捷運工程局長李政安表示，基隆捷運是中央規劃屬LRRT捷運系統，土建須參考機電系統參數設計，因此有必要先辦理機電系統招標作業。

另外，李政安說，基隆捷運全線長15.6公里，預估土木建築經費龐大，國內營造廠商難以一次承攬全線土建工程，所以後續推動土建工程標案將考量施工工期長短、與維修機廠鄰近優先及計畫期程等，決定適當土建區段分標模式推動興建，以行政院核定期程2033年內完工為目標。