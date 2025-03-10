櫻芝煥發！ 新北2025三芝櫻花季熱鬧登場

春暖花開，櫻芝煥發！2025「三芝櫻花季」於日前在新北市三芝區三生步道熱鬧展開。活動內容包含賞櫻健行、農事體驗、舞台表演及櫻花市集，精彩萬分，歡迎喜愛櫻花、農村與藝術的民眾共襄盛舉，在粉色花海中共度浪漫春日時光。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，三生步道為結合「生產」、「生活」、「生態」概念，沿大坑溪修築而成的河岸步道，兩岸種植超過500株包含重瓣山櫻花、昭和櫻與吉野櫻等櫻花品種，遊客漫步其中，感受落櫻繽紛，眺望大坑梯田與遠方的大屯山景，令人流連忘返。

三芝區長賴小萍說，近年來三生步道櫻花受到氣候變遷與病蟲害等影響，三芝區公所於去年12月補植100餘棵櫻花樹，並配合定期施肥及病蟲害防治工作，期望透過栽培管理，逐步改善三生步道花況。

每次花季都深受親子族群喜愛的「拔蘿蔔農事樂」讓大小朋友親身走入田間，還有「櫻花市集」集結三芝在地小農與北海岸藝術家，提供本地農特產品與藝術創作，另外「賞櫻健行導覽」由在地社區導覽員帶領民眾漫步三生步道，介紹當地的自然生態與客家文化。

自春節過後，三芝櫻花陸續綻放，北星真武寶殿、青山路、大湖路、101縣道等地，皆能欣賞粉色花海與蔥翠山巒交織的美景。今年也特別在櫻花季前規劃一系列特色遊程，內容包含手作陶藝、拔蘿蔔食農教育等，並融入國際體驗，邀請國際友人來場賞櫻小旅行，感受三芝獨特的春日魅力，也歡迎喜愛櫻花與農村藝術的民眾前來三芝，一起共度美好的春日時光！