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龍巖新北三芝增20萬個納骨塔 市長侯友宜：水保、交通未達標不會准
龍巖2020年規畫在新北三芝區增設近22萬個納骨塔位，地方反彈，雖然今年下修至20萬459個，但地方質疑聲浪不斷。新北市長侯友宜今日主持三芝行動治理座談，會中里長、議員蔡錦賢、鄭宇恩皆反對增設，侯強調會嚴格把關，若水土保持及交通衝擊未達標，絕不予批准。
三芝區八賢里里長楊振蜂指出，龍巖根本沒做水土保持，500公尺內僅有一個排水設施，去年山陀兒颱風過後土石大量沖出，直接影響八賢里數十甲農地。議員鄭宇恩也說，現有環評資料已是很久之前的事，不具參考價值，且申請開發時根本不是土石流潛勢區，但颱風過後變成土石流潛勢區，環評應重做。
侯友宜今在三芝行動治理座談會上表明，水保問題相當重要，必須嚴格把關，強調若水土保持及交通衝擊未達標，絕不予批准，會在發展與安全之間取得平衡。
環保局說，龍巖3月3日辦理地方說明會，是因環保局環評審查會決議要求辦理，後續開發單位應將會議中之過程詳實紀錄納入報告書中，以供環評委員續行審查時參考。目前屬環評審查階段，後續召開第2次環評審查會議會邀請有關局處、區公所、里辦公處及民意代表出席，後續龍巖應提出興辦事業計畫送殯葬主管機關依程序審查，市府會嚴格審查，為民把關。
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