老屋新用 「中央通訊社龍泉宿舍群」開啟新篇章

由臺北市都市更新處辦理的「老屋新用計畫」在「中央通訊社龍泉宿舍群」四戶空間完成修繕與活化，讓閒置老屋轉型為社區共好的場域，於3月8日正式開幕營運。

更新處葉家源副處長表示，為推動老舊街區活化發展，臺北市都市更新處積極推動「老屋新用計畫」，以活化閒置老屋及推廣整建維護為核心精神，透過公開徵求老屋及媒合適合的進駐者機制，專業輔導以創意手法辦理整建、維護，並引入創新經營模式，延續都市紋理，打造友善生活環境。

北市都市更新處表示，在老屋新用計畫資源挹注與輔導下，中央通訊社龍泉宿舍群經113年公開徵選，由四組團隊—綠點點點點、古厝Go True、無論如河及樂聚共好實驗所入選進駐，匯聚來自社區營造、咖啡、青年共創、藝術、環境教育、護理、書店經營等多元領域人才，各自以擅長專業與在地連結，為老屋注入新活力。

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