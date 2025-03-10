黃金博物館辦礦山文化健走每月開辦 100元暢遊水金九

新北市立黃金博物館舉辦「礦山文化健走」活動，3至6月每月各辦1場不同路線遊程，即日起接受民眾報名，只要100元，就可深度暢遊水金九。

水金九歷經礦業風華，呈現特殊的歷史風情，吸引國內外許多遊客造訪。為推廣水金九礦業文化，館方籌辦礦山文化健走活動，探索關於水金九迷人的前世今生。

館方說，礦山文化健走遊程會帶領民眾欣賞水金九優美景緻，聆聽礦山獨有的文化故事，更是節能環保的低碳旅遊，以減碳、健康的方式讓參加的民眾，都能帶回最美麗獨特的回憶。

黃金博物館館長林文中表示，水湳洞、九份、金瓜石不但有著獨特的礦業歷史文化，周邊自然景觀也是獨樹一格，四季更有春天雲海、夏日碧海、秋天芒雪、冬季霧色等美麗風貌。

每月登場的礦山文化健走規畫不同的主題路線，

3月「水湳洞縱走路線」，漫遊巨型礦業遺址「十三層選煉廠」的水湳洞，欣賞陰陽海畔、巨龍盤踞礦山的廢煙道與猶似流金的黃金瀑布之旅。 4月以「九份舊情風華路線」為主題，在輕便路、昇平戲院、頌德公園、基山街、豎崎路等著名地標下，探訪聚落舊情及現當代風華。 5月「聚落文化體驗」，透過深入金瓜石地方聚落，親身接觸在地居民的生活，體驗不同風情的金瓜石山城特色與地方景觀。 6月「礦業遺址的探訪」則帶領大家依尋金瓜石礦業歷史痕跡，穿過時空隧道，回到過去繁榮的採金歲月。

黃金博物館說，各梯次在活動當月初開始報名，活動日前7天報名截止，確實活動日期及報名時間，以報名簡章公告為準。每梯次人數10人，包含活動相關費用與保險等報名費，每人100元，名額有限，額滿為止。