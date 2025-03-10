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高牆阻隔南港2個世界 里長盼公辦都更 北市：可循7599

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
南港展覽館前有一座高於路面的高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕鐵道南邊的南港新富里、與北邊經貿園區，不只里民出入不便，也影響景觀、都更。圖／里長提供
南港展覽館前有一座高於路面的高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕鐵道南邊的南港新富里、與北邊經貿園區，不只里民出入不便，也影響景觀、都更。圖／里長提供

北市南港展覽館旁新富里，因長達1公里高鐵引道高牆，隔絕與北邊的經貿園區、南港展覽館、及將開幕LaLaport，里民陳情盼鐵道局拆高鐵高牆，因誠正國中改建案正啟動中，里長也盼市府公辦都更。更新處表示，已畫定為公畫更新地區，可循7599辦理。

目前南港區新富里約有3700多居民、1200多戶，不過因高鐵引導高牆長達1公里，讓新富里與東區門戶計畫阻隔開來，新富里長許睦燦說，盼拆除高鐵引道高牆，也希望市長蔣萬安可以啟動公辦都更，也因這道高牆，讓新富里無法直通南港展覽館、還有將新開幕的LaLaport等商場，若可將高鐵高架電線系統地下化，上面就有土地可以與新富里的老公寓大家一起公辦都更，讓捷運五六七號出口地下可做商場營業，範疇內若要用到民眾的私有地，也會願意與政府公辦都更，不過政府就是不做。

目前誠正國中改建案正規畫設計中，北市都市更新處表示，新富里內沿著引道周邊因都是老舊公寓，居民若想公辦都更，目前新富里都有被畫定為公畫更新地區，整合與否還是要看地主，不過目前還沒有來申請，後續如果民眾有需要走公辦都更模式，可循7599方式辦理。

教育局表示，誠正國中改建案目前正在規畫設計中，原則上一棟為教學大樓、一棟為社福暨社宅大樓及停車場，目前辦理規劃設計作業中，以下半年動工為目標預計，初步來看期程預計2028年下半年可以完工。

針對在地里民希望能夠擴大公辦都更，經了解地方上確實有聽到聲音，但鐵道高牆土地為中央所屬，非市府管轄，目前規畫仍以誠正國中改建為主，能否擴大公辦都更仍需看地方、中央如何溝通。

目前誠正國中改建案正規畫設計中，新富里內沿著引道周邊因都是老舊公寓，居民若想公辦都更，目前新富里都有被畫定為公畫更新地區，更新處說，後續如果民眾有需要走公辦都更模式，可循7599方式辦理。北市府提供
目前誠正國中改建案正規畫設計中，新富里內沿著引道周邊因都是老舊公寓，居民若想公辦都更，目前新富里都有被畫定為公畫更新地區，更新處說，後續如果民眾有需要走公辦都更模式，可循7599方式辦理。北市府提供
目前誠正國中改建案正規畫設計中，新富里內沿著引道周邊因都是老舊公寓，居民若想公辦都更，目前新富里都有被畫定為公畫更新地區，更新處說，後續如果民眾有需要走公辦都更模式，可循7599方式辦理。北市府提供
目前誠正國中改建案正規畫設計中，新富里內沿著引道周邊因都是老舊公寓，居民若想公辦都更，目前新富里都有被畫定為公畫更新地區，更新處說，後續如果民眾有需要走公辦都更模式，可循7599方式辦理。北市府提供

公辦都更 北市 富里 改建案 高鐵

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