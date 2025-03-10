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石門老梅綠石槽規畫架木棧道 遇上海岸法卡關

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市老梅綠石槽是石門區春季必遊景點，但綠石槽表面濕滑易致民眾滑倒受傷，北觀處去年初便宣布將規畫新設步道，不料遇上海岸法限制，需由國家公園署審核同意。圖／報系資料照
新北市老梅綠石槽是石門區春季必遊景點，但綠石槽表面濕滑易致民眾滑倒受傷，北觀處去年初便宣布將規畫新設步道，不料遇上海岸法限制，需由國家公園署審核同意。圖／報系資料照

新北市老梅綠石槽石門區春季必遊景點，但綠石槽表面濕滑易致民眾滑倒受傷，北觀處去年初便宣布將規畫新設步道，不料遇上海岸法31條限制，需由國家公園署審核同意，北觀處長陳煜川坦言，本來去年底便要執行，但碰上海岸法，情況變得較複雜。

新北市長侯友宜今赴石門主持行動治理座談會，致詞提到石門除道路、山路要安全外，也希望風景造景能吸引更多遊客。石門區長吳家兆說，石門洞區域管理已完成交接，未來由北觀處統籌整體開發。第一期先優化停車場區、眺景平台及聖安宮前廣場區，第二期進一步做旅客轉乘中心，同步改善旁邊轉型中的攤販區及海巡哨點等相關基礎設施，有望成為北海岸亮點。

有里長提案，在老梅綠石槽設置木棧道、景觀平台銜接富基富貴角燈塔步道，不僅能串聯綠石槽及富貴角燈塔景點，也能避免遊客踐踏綠石槽，但吳家兆說，該案遇上海岸法31條限制，雖然規畫、經費已經到位，但仍須需由國家公園署審核同意。

議員鄭宇恩說，她今日才知道老梅綠石槽的木棧道，是一路串連至富基富貴角燈塔，沙灘被木棧道分隔成兩段，阻斷民眾親海性。此外，木棧道要做到多高也不清楚，若棧道下方有垃圾堆積，如何維管也是問題，她主張以重點式平台、或靠近防風林施作即可。

立委洪孟楷指出，石門洞由北觀處綜合規畫管理，3年內會投入2億整建工程經費，今年就會投入4000多萬停車空間開闢。綠石槽的行人步道預計工程3500萬已由北觀處編列，預計今年可以開工。

北觀處長陳煜川說，石門洞現還有部分土地因涉及徵收，正與市府釐清如何撥用，但第一、二期規劃大致完成，盼第一期工程可在今年中發包出去，讓地方看到商機後，才有機會帶動石門漁港發展。至於綠石槽部分，沙灘臨界點國家在生態檢核、海岸法的規定，都需要國家公園署審核同意，目標將老梅社區、富基漁港、富貴角燈塔透過老梅綠石槽串連起來。

新北市長侯友宜今赴石門主持行動治理座談會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴石門主持行動治理座談會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴石門主持行動治理座談會。記者劉懿萱／攝影
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北觀處 國家公園 石門 老梅綠石槽

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