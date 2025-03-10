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山佳河濱公園場地升級 遙控賽車場邀請專業玩家一同規畫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
遙控賽車場與棒壘球場A座相鄰。圖／新北市高灘處提供
遙控賽車場與棒壘球場A座相鄰。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處為提升市民運動休憩空間，啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的調整計畫，優化場地設施並提升使用性，並邀請專業遙控賽車玩家參與討論。工程已於今年2月開工，預計年底完工，屆時將提供更完善的運動場域。

山佳河濱公園位於大漢溪左岸，園區內設有棒壘球場、籃球場、遙控賽車場、遙控越野賽車場，以及沐心池、荷花池等休憩空間，是周邊居民主要的運動場域。高灘處考量棒壘球場A座與遙控賽車場相鄰，A座棒壘球場左外野處有跟遙控車賽場相疊，且賽車場鋪面已老舊。因此投入849萬元進行設施調整，改善面積達6521平方公尺，提升場地使用效能。

高灘處處長黃裕斌表示，工程規畫期間邀請專業遙控賽車玩家參與討論，廣納意見並參考國內外相關場地，更新賽道鋪面，並依需求劃分初級與進階場域，提升競技體驗。此外，該工程將與近期整修完成的山佳遙控越野賽車場相互搭配，未來有望作為正式比賽場地，進一步活化河濱公園。

此項工程引起玩家社團「Taiwan柑園RC遙控車賽道」高度關注，許多遙控賽車愛好者熱烈討論場地優化計畫，對於新式賽道設計與初級、進階分區表示期待。大部分玩家反應熱烈，並認為此次改善將大幅提升競技體驗。

目前改善工程已展開，施工範圍涵蓋山佳棒壘球場A座、遙控賽車場及周邊自行車道，民眾應留意施工公告，避免影響運動與休閒計畫。高灘處強調，工程將依相關規範辦理，確保施工安全與品質，並降低對市民使用其他場地的影響。

原先設計棒壘球場A座左外野處與遙控車賽場相疊。圖／新北市高灘處提供
原先設計棒壘球場A座左外野處與遙控車賽場相疊。圖／新北市高灘處提供
計畫改善後將提高兩邊設施使用效果。圖／新北市高灘處提供
計畫改善後將提高兩邊設施使用效果。圖／新北市高灘處提供
原先遙控賽車場地面鋪裝老舊。圖／新北市高灘處提供
原先遙控賽車場地面鋪裝老舊。圖／新北市高灘處提供
原先設計棒壘球場A座左外野處與遙控車賽場相疊。圖／新北市高灘處提供
原先設計棒壘球場A座左外野處與遙控車賽場相疊。圖／新北市高灘處提供
高灘處設計遙控車賽車場期間邀請專業玩家討論。圖／新北市高灘處提供
高灘處設計遙控車賽車場期間邀請專業玩家討論。圖／新北市高灘處提供

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