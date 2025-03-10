快訊

金融大老鄭貞茂背癌妻偷吃 每周4次「孫悟空棒打白骨精」鹹濕簡訊曝光

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

公車沒世壯運廣告「建議不出車」？公運處回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
公車車尾的LED跑馬燈以左右兩側，分別為號次及路線文字，文宣部分則是在路線文字側不會影響號次。記者邱書昱／攝影
公車車尾的LED跑馬燈以左右兩側，分別為號次及路線文字，文宣部分則是在路線文字側不會影響號次。記者邱書昱／攝影

台北市5月將迎來雙北世界壯年運動會，北捷閘門出入站刷卡時也會出現聲音廣告，近期公車車尾也有一排字樣，但遭人發現通知業者信件寫道如果無法設置LED建議不要出車。公運處回應，若沒有宣傳依舊會出車，文宣會以車尾LED，降低視覺影響。

根據通知文件顯示，在3月3日開始查核公車車尾 LED 顯示世壯運宣傳文字「5/17-30 世壯運在臺北，歡迎您」。並要求檢視文字正確性，如果有缺失經查核人員通報，公運處會向業者咎責。

同時也特別提醒其中三個路線的業者，包含信義區莊敬路168號旁、信義區松仁路 148號前、信義區松德路211號前，如果後面的LED無法設定的話，建議當天不要出車。

對此，不少民眾認為此舉宣傳會遮蔽到路線告示，也認為若無法廣告就不出車，過於本末倒置，宣傳做得有些過頭。實際看跑線的公車，車尾的告示多以一邊為號次一邊為數字，不至於影響遮蔽。

對此，公運處表示，播放原則是以車尾LED路線燈推播文字，並以輪播方式即宣傳文字與路線資訊穿插播放，不致影響民眾查閱路線資訊，由於宣傳性質也感謝公車業者配合。

公運處強調，不會因為沒有廣告就不出車，仍以維持、不影響班距為最大原則。

公車 廣告 號次

延伸閱讀

北市公車門防夾 明年安裝率5成

中職／新莊測試賽曾峻岳登板燈光秀 WBCQ後還在適應用球

中職／陳金鋒談新莊棒球場改建 全新LED燈光照明需適應

中職／曾峻岳嚮往終結者燈光秀 先請示鋒總意見

相關新聞

山佳河濱公園場地升級 遙控賽車場邀請專業玩家一同規畫

新北市高灘處為提升市民運動休憩空間，啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的調整計畫，優化場地設施並提升使用性，並...

公車沒世壯運廣告「建議不出車」？公運處回應了

台北市5月將迎來雙北世界壯年運動會，北捷閘門出入站刷卡時也會出現聲音廣告，近期公車車尾也有一排字樣，但遭人發現通知業者信...

東區門戶被高鐵高牆隔成2個世界…新富里嘆形同台北貧民窟

北市全區鐵路地下化，南港展覽館前卻有一座高於路面的高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕鐵道南邊的南港新富里、與北邊經貿...

星期評論／侯友宜喊土城樹林線自建 考驗在後頭

捷運是現代化城市指標之一，新北市擘畫三環六線捷運路網，串連北北基桃生活圈，是全台最多條捷運正在施工的縣市。新北市長侯友宜...

北市公車門防夾 明年安裝率5成

台北市公車運量大，近2年遭車門夾到物或人事故逾300件，市府去年起補助主動式車門感測系統，逾3500輛現僅補助276輛，...

沙崙海域盼重生 再等2季海象調查

早年紅極一時的淡水沙崙海水浴場，因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，南山人壽近年投資27億，打造淡水沙崙文創園區，預計202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。