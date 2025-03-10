公車沒世壯運廣告「建議不出車」？公運處回應了

台北市5月將迎來雙北世界壯年運動會，北捷閘門出入站刷卡時也會出現聲音廣告，近期公車車尾也有一排字樣，但遭人發現通知業者信件寫道如果無法設置LED建議不要出車。公運處回應，若沒有宣傳依舊會出車，文宣會以車尾LED，降低視覺影響。

根據通知文件顯示，在3月3日開始查核公車車尾 LED 顯示世壯運宣傳文字「5/17-30 世壯運在臺北，歡迎您」。並要求檢視文字正確性，如果有缺失經查核人員通報，公運處會向業者咎責。

同時也特別提醒其中三個路線的業者，包含信義區莊敬路168號旁、信義區松仁路 148號前、信義區松德路211號前，如果後面的LED無法設定的話，建議當天不要出車。

對此，不少民眾認為此舉宣傳會遮蔽到路線告示，也認為若無法廣告就不出車，過於本末倒置，宣傳做得有些過頭。實際看跑線的公車，車尾的告示多以一邊為號次一邊為數字，不至於影響遮蔽。

對此，公運處表示，播放原則是以車尾LED路線燈推播文字，並以輪播方式即宣傳文字與路線資訊穿插播放，不致影響民眾查閱路線資訊，由於宣傳性質也感謝公車業者配合。

公運處強調，不會因為沒有廣告就不出車，仍以維持、不影響班距為最大原則。