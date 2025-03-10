公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打 北市288院所可接種
19至64歲高風險對象今天起可施打公費肺炎鏈球菌疫苗，台北市衛生局表示，肺炎鏈球菌為社區型肺炎常見致病菌，呼籲符合資格者儘速前往台北市288家合約醫療院所接種。
公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象今天起擴大，除65歲以上民眾外，19至64歲的侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象也可施打，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。
台北市衛生局透過新聞稿表示，肺炎鏈球菌為社區型肺炎常見致病菌，一旦免疫力下降，細菌就有可能經由呼吸道或血液侵襲器官，導致敗血症、肺炎、腦膜炎等嚴重症狀，而接種疫苗是預防IPD最有效的方法。
衛生局說明，疫苗分為13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），2劑皆接種才能獲得完整的免疫保護力，呼籲符合公費接種對象者，儘速前往台北市288家合約醫療院所施打。
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