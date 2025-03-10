東區門戶被高鐵高牆隔成2個世界…新富里嘆形同台北貧民窟

北市全區鐵路地下化，南港展覽館前卻有一座高於路面的高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕鐵道南邊的南港新富里、與北邊經貿園區，不只里民出入不便，也影響景觀、都更，里長嘆，因高牆阻隔新富里好像貧民窟，與東區門戶形同兩個世界。

交通部鐵道局日前再度舉辦高鐵延伸宜蘭環評公聽會，南港區新富里長許睦燦再度陳情，盼高鐵引導拆除高牆。許睦燦說，台北市現在只剩下這一段鐵道無全面地下化，整個里及誠正國中的景觀都被遮蔽，之前說要設置高鐵調度站，不過後來不用了，照理說應該就可以將高牆拆掉，但里民多年訴求，中央都不鳥。

許說，也正因為高牆阻隔，新富里民要到東區門戶都要繞一圈，尤其整個里都是老舊公寓，對比另一側的東區門戶，就像貧民窟一樣。由於南港最大區域的公辦都更案「誠正國中公辦都更」將啟動，里民訴求鐵道高牆數十年都沒動，應該要拆除，並且將鐵路纜線全面地下化。

前立委高嘉瑜也提到，南港高鐵引道地下化是南港居民的共識、台北市政府也願意推動，並攸關南港、台北市發展的重大建設，再次請鐵道局評估一併考量新富里誠正國中前高鐵引道地下化工程。尤其這道長達1公里的水泥圍牆，阻絕了新富里、誠正國中的視野、景色、通行，也讓南港變成兩個世界。

高說，圍牆內是高鐵引道高架電車線系統，圍牆一邊南港展覽館、百貨、旅館、商場、辦公大樓，另一邊卻是老舊住宅、學校，東區門戶計畫不該只做一半，只見百貨商場大樓，卻不顧老舊社區民眾的權益，還用圍牆把居民、學生、長者隔絕在牆的一邊。尤其未來誠正國中也會有社福長照BOT規畫，更需要公園綠地跟開闊的視野，而不是一道灰灰長長的牆。

北市議員何孟樺也認為，鐵道局必須重視當地居民的意見，無論高鐵是否向東延伸，都應該在南港區進行下地處理，別讓新富里繼續作台北鐵道地下化的孤兒。