聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／侯友宜喊土城樹林線自建 考驗在後頭

聯合報／ 本報記者王慧瑛葉德正
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片

捷運是現代化城市指標之一，新北市擘畫三環六線捷運路網，串連北北基桃生活圈，是全台最多條捷運正在施工的縣市。新北市長侯友宜日前在新莊區行動治理座談霸氣喊「土城樹林線，我最近要拿回來做」，展現拚捷運建設企圖心，但修正計畫去年11月再度報行政院審議卻遲未核定，中央挺不挺，考驗在後頭。

外界臆測，土城樹林線新北收回自建的動機，和去年新北捷運線因地震損壞，後續釐清責任出現紛爭有關，新北捷運局長李政安強調，和新北環狀線無關，侯市長早在上一任即有移回自建想法，最大考量是「自己捷運自己蓋」過程較順暢，能快速回應議會監督及地方民意。

北市捷運局發展甚早，新北捷運局是2016年成立，十多年前新北環狀線由北市捷運局施工期間，常有噪音擾民等陳情，當時新北議員便抱怨，處理要層層轉效率不佳，噪音等民怨是新北概括承受，北市根本無感。即便雙北合作默契不差，但本位主義還是很難完全破除。

新北捷運局近年陸續完成淡海輕軌、安坑輕軌通車，中運量捷運三鶯線今年底將完工，對規畫興建捷運建設有一定能力及經驗，議員質詢時，也頻頻要求將土城樹林線收回新北自己蓋。

捷運建設是後侯友宜時代的重要成績單，新北捷運局正面臨多箭齊發的挑戰，如今又多了土城樹林線這項任務，對新北捷運局來說，這是寫歷史的高光時刻，卻也面臨沉重的時間壓力。

土城樹林線修正計畫由台北捷運局將總經費從549.77億元提高到770.47億元，前年5月第1次提報中央審議，交通部去年6月同意後，提報行政院審議，去年11月第二次修正完成，再函報行政院審議中。

時隔4個月，中央遲未核定，新北市府也嗅到一股不尋常氣氛，畢竟同時期送件的高雄捷運黃線、環狀線南北環財務修正計畫已通過，侯團隊要克服大環境缺工缺料考驗，捷運建設所需經費與日俱增，想加速推進，更大一道關卡其實是在中央態度。

土城 新北捷運

延伸閱讀

圖輯／雙北爭奪HBL男籃冠軍 賴清德與雙北市長齊觀戰

迎接世壯運 38婦女節侯友宜邀女性動出健康

觀察站／侯友宜欽點主導新北大巨蛋 劉和然接班態勢顯

影／三峽橋民生街端擋駕駛視線釀危機 侯友宜要求評估拆

相關新聞

北市公車門防夾 明年安裝率5成

台北市公車運量大，近2年遭車門夾到物或人事故逾300件，市府去年起補助主動式車門感測系統，逾3500輛現僅補助276輛，...

星期評論／侯友宜喊土城樹林線自建 考驗在後頭

捷運是現代化城市指標之一，新北市擘畫三環六線捷運路網，串連北北基桃生活圈，是全台最多條捷運正在施工的縣市。新北市長侯友宜...

沙崙海域盼重生 再等2季海象調查

早年紅極一時的淡水沙崙海水浴場，因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，南山人壽近年投資27億，打造淡水沙崙文創園區，預計202...

淡水沙崙海域重生一波三折 民眾能否下水？海象調查還差2季

早年紅極一時的淡水沙崙海水浴場，因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，南山人壽近年投資27億，打造淡水沙崙文創園區，預計202...

台安醫院70周年舉辦跨時區路跑 蔣萬安親曝「二寶」淵源

台安醫院創院70周年，今日與澳洲布里斯本Mater醫院攜手舉辦「Joint Fun Run路跑活動」，同步在台北與布里斯...

新北三峽綠茶季即將登場 15、16日北大野餐玩食農

新北三峽碧螺春產季將至，新北市農業局、三峽區農會攜手台北大學攜手，辦理三峽綠茶季「Hō你有春」食農野餐派對，邀請民眾3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。