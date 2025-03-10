星期評論／侯友宜喊土城樹林線自建 考驗在後頭

捷運是現代化城市指標之一，新北市擘畫三環六線捷運路網，串連北北基桃生活圈，是全台最多條捷運正在施工的縣市。新北市長侯友宜日前在新莊區行動治理座談霸氣喊「土城樹林線，我最近要拿回來做」，展現拚捷運建設企圖心，但修正計畫去年11月再度報行政院審議卻遲未核定，中央挺不挺，考驗在後頭。

外界臆測，土城樹林線新北收回自建的動機，和去年新北捷運線因地震損壞，後續釐清責任出現紛爭有關，新北捷運局長李政安強調，和新北環狀線無關，侯市長早在上一任即有移回自建想法，最大考量是「自己捷運自己蓋」過程較順暢，能快速回應議會監督及地方民意。

北市捷運局發展甚早，新北捷運局是2016年成立，十多年前新北環狀線由北市捷運局施工期間，常有噪音擾民等陳情，當時新北議員便抱怨，處理要層層轉效率不佳，噪音等民怨是新北概括承受，北市根本無感。即便雙北合作默契不差，但本位主義還是很難完全破除。

新北捷運局近年陸續完成淡海輕軌、安坑輕軌通車，中運量捷運三鶯線今年底將完工，對規畫興建捷運建設有一定能力及經驗，議員質詢時，也頻頻要求將土城樹林線收回新北自己蓋。

捷運建設是後侯友宜時代的重要成績單，新北捷運局正面臨多箭齊發的挑戰，如今又多了土城樹林線這項任務，對新北捷運局來說，這是寫歷史的高光時刻，卻也面臨沉重的時間壓力。

土城樹林線修正計畫由台北捷運局將總經費從549.77億元提高到770.47億元，前年5月第1次提報中央審議，交通部去年6月同意後，提報行政院審議，去年11月第二次修正完成，再函報行政院審議中。

時隔4個月，中央遲未核定，新北市府也嗅到一股不尋常氣氛，畢竟同時期送件的高雄捷運黃線、環狀線南北環財務修正計畫已通過，侯團隊要克服大環境缺工缺料考驗，捷運建設所需經費與日俱增，想加速推進，更大一道關卡其實是在中央態度。