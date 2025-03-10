北市公車門防夾 明年安裝率5成

台北市公車運量大，近2年遭車門夾到物或人事故逾300件，市府去年起補助主動式車門感測系統，逾3500輛現僅補助276輛，預計2030年全面安裝。民代憂徹底改善前仍讓乘客承受風險，建議人流密集區先安裝。公運處表示，除持續補助也加強駕駛的教育訓練。

張姓乘客表示，尖峰時段搭公車，車上塞滿人，要想辦法擠上去，常會擠在門邊，司機也難顧及車上狀況，他有一次因包包被後門夾住，動彈不得，呼喊司機也聽不到聲音，到下一站打開車門，因重心不穩差點跌倒。

根據統計，去年台北市區公車日載運量平均達109萬人次，是民眾高度仰賴的大眾運輸，公車軟硬體也不斷升級，但近年公車門夾傷人或包包遭投訴案不減反增，2021年204件、2022年254件、2023年338件、去年353件，短短4年增加逾1.5倍，司機常因視線死角未看到乘客，導致車門夾人。

為防範乘客遭夾傷，交通局2022年要求公車業者在車門與座位區間加裝塑膠隔板，避免乘客將頭、手穿越車門旁擋板刷卡空間；交通部同年11月也修訂「道路交通安全規則」第78條，加重司機與業者責任，最高可罰9萬元，甚至吊照半年。

交通局公運處業務稽查科長梁筠翎指出，現行大型公車均已加裝車門防夾、車門未關妥警示裝置，仍有部分物品如雨傘、衣物等，無法被感應導致夾傷事故發生，去年起補助裝設主動式車門感測安全系統，去年改善276輛車436個車門，預計明年裝設率達50%，目標是2030年全數安裝。

議員曾獻瑩說，全市公車數量近3500輛，全面裝設是大工程，若等到2030年全面安裝，恐讓乘客長期暴露於風險中，建議盤點事故發生率高路線，優先補助加裝感測系統，定期檢討成效。公運處允諾將加強駕駛的安全教育訓練，落實標準作業流程，注意車內外乘客動態。