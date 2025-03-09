靈鷲山志工福隆沙灘「撿垃圾」 呼籲「減垃圾」更重要

靈鷲山今天在新北市貢寮區福隆海岸，舉辦「每月1小時，淨灘愛地球」活動，參與志工共清出近百袋共378公斤海廢垃圾。志工說，事後「撿垃圾」，不如事前「減垃圾」，希望民眾從源頭減少廢棄物，共同減輕海洋負擔。

靈鷲山表示，台灣的淨灘熱度在國際排名第11名，開山住持心道法師長期具體實踐「靈性生態愛地球」理念，號召民眾一起守護地球生態和海洋環境，因為地球只有一個，愛地球刻不容緩，再不做就來不及了。

來自各地的靈鷲山志工，今天在野柳東興宮前集合，領取工具後一起撿拾海灘垃圾，身體力行彎下腰淨灘，希望用小力量創造大改變。

靈鷲山護法總會副總會長鄭呂碧雪說，人類製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手。淨灘是生命教育的一環，不僅讓我們看見地球之美，期許大家將愛地球化為行動力，攜手守護地球和福隆的美麗沙灘，讓海岸線恢復原有的美麗風貌。

聯合國環境規劃署（UNEP）統計，每年有大量塑膠垃圾流入海洋，威脅海洋生態與生物存亡。靈鷲山新北市A區執行長林燕翔發現海灘有不少寶特瓶、吸管及保麗龍碎片，這些塑膠垃圾若未清理，將嚴重影響海洋生態，甚至進入食物鏈。

新北A區志工團長張仕楓認為，愛地球要從小處做起，淨灘不只是彎腰撿拾垃圾，更是心靈的淨化，不能讓海洋成為塑膠的墳場，垃圾不會自己消失，希望民眾在日常生活中「減垃圾」，從源頭減少廢棄物，減輕海洋負擔。