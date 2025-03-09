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淡水沙崙海域重生一波三折 民眾能否下水？海象調查還差2季

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
沙崙海灘是婚紗拍攝知名景點。本報資料照片
沙崙海灘是婚紗拍攝知名景點。本報資料照片

早年紅極一時的淡水沙崙海水浴場，因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，南山人壽近年投資27億，打造淡水沙崙文創園區，預計2026年9月完工，由於工程緊鄰清法戰爭滬尾古戰場，南山日前變更設計，再度提送監測報告。議員鄭宇恩說，文資影響不大，但沙崙海域海象報告夏季將出爐，若仍全面禁止民眾下水，影響沙崙海域重生。

新北觀旅局表示，已針對沙崙海域流速、水質、地形等資料監測調查，已完成夏季、秋季調查資料，為後續評估場域從事各類水域遊憩活動風險，今年預計調查冬季、春季資料，對比往年調查資料後，再公布評估結果。

沙崙海域早年連續發生溺斃意外，新北市府2012年公告為危險海域，禁止民眾進入而沒落。南山人壽打造淡水沙崙文創園區，分為文創區及停車場用地2塊，分別設計地上2層、地下1層的藝文中心，及地上9層、地下2層員訓住宿空間，不過海水浴場禁止下海，又遭地方質疑園區設計簡易，不符合期待，海域重生多舛。

南山人壽近期變更停車場用地設計，將9層建物降為4層，同時變更內部配置，因該地鄰近清法戰爭滬尾古戰場，需提送監測報告。新北文化局說，1月21日召開審議，該案已通過文資審議。經發局則說，廠商僅調整停車場區的建物設計，不影響園區建設期程。

新北市議員鄭宇恩表示，清法戰爭滬尾古戰場面積大，但並未有固著物，文資影響不大，反倒是沙崙海域海象報告，今年夏季將要出爐，對於民眾來說至關重要，若仍全面禁止民眾下水，恐影響沙崙海域重生。

長期支持開放沙崙海域台灣開放水域聯盟也認為，政府應改變溺水就關閉的觀念，且沙崙海域距離輕軌站近，具觀光價值卻無法好好利用，無益於地方發展，盼市府廢除禁止進入公告。

南山人壽標下淡水沙崙園區暨停車場用地招商案，將斥資27億打造成沙崙文創園區，提供停車、教育訓練、藝文、娛樂等多項服務。圖／新北經發局提供
南山人壽標下淡水沙崙園區暨停車場用地招商案，將斥資27億打造成沙崙文創園區，提供停車、教育訓練、藝文、娛樂等多項服務。圖／新北經發局提供

海水浴場 淡水

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