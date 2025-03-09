快訊

影／柯文哲父明告別式設有小草簽到處 藍綠大咖花籃送抵會場

川普生悶氣！外媒爆英王開心接見澤倫斯基 讓川普「自覺不特別了」

聽新聞
0:00 / 0:00

台安醫院70周年舉辦跨時區路跑 蔣萬安親曝「二寶」淵源

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席台安醫院70周年路跑活動，分享與醫院的求子緣分。圖／台安醫院提供
台北市長蔣萬安出席台安醫院70周年路跑活動，分享與醫院的求子緣分。圖／台安醫院提供

台安醫院創院70周年，今日與澳洲布里斯本Mater醫院攜手舉辦「Joint Fun Run路跑活動」，同步在台北與布里斯本兩地舉行，展開南北半球聯合路跑。一早大佳河濱公園逾2000跑者穿上粉紅T恤，呼應國際婦女節「為女力而跑」，展現自信魅力。

台北市長蔣萬安出席路跑活動，分享一段與台安醫院的特別緣分：在生完大兒子後，太太近10年都未能再次懷孕，後來在台安醫院調理身體，最終順利懷上二寶。他指出，對台安醫院懷抱深深感謝，也致敬所有醫護辛勞，期盼未來有更多「台安寶寶」誕生。

除了求子的歷程，蔣萬安也肯定台安醫的醫療貢獻，台北市在歷年來的醫療評比中屢獲佳績，尤其在「醫療照護」項目榮登全國第一，為六都之冠。他表示，這樣的成績要歸功所有醫護人員的辛勞付出，包括台安醫院在內的醫療機構，持續投入醫療研究與照護領域，讓台北市成為最佳醫療城市。

台安醫院院長陳欣宏表示，醫院邁入70周年，除了精進醫療技術與病患照護模式，並積極參與國際醫療合作。這次兩大醫療機構的合作，象徵醫療界的跨國交流，並強調健康促進不應侷限於地理界限，而是需要全球共同努力。

陳欣宏說，Mater醫院是澳洲布里斯本歷史悠久的醫療機構，與台安醫院在醫療技術與人道關懷方面理念相近，雙方於2021年11月17日正式締盟成為姐妹醫院。此次聯合舉辦的「南北半球路跑」，跨越時區與國界，象徵兩大醫療機構在促進社區健康、乳癌防治推廣與合作交流上的共同努力。

蔣萬安 路跑

延伸閱讀

大寶二寶差10歲原因曝 蔣萬安三寶爸分享求子路辛苦

孫中山逝世百周年 蔣萬安舉大巨蛋呼應緬懷國父精神

今天38婦女節 蔣萬安曝太座考取這證照：愛就是行動支持

38「婦女節」前蔣萬安分享祕密：太太考上美髮丙級證照

相關新聞

台安醫院70周年舉辦跨時區路跑 蔣萬安親曝「二寶」淵源

台安醫院創院70周年，今日與澳洲布里斯本Mater醫院攜手舉辦「Joint Fun Run路跑活動」，同步在台北與布里斯...

雙北都找大學當「大腦」有用嗎？藍：讓施政與時俱進

北市長蔣萬安打造北市大成市府智庫，新北市副市長劉和然也拋成立「市立大學」，被視2026起手式。藍議員認為，市立大學是直轄...

大寶二寶差10歲原因曝 蔣萬安三寶爸分享求子路辛苦

台北市長蔣萬安今一早出席台安醫院70周年路跑，他致詞自曝說，當年與太太生完老大得立之後，隔十年太太一直沒有再懷孕，後來是...

淡水沙崙海域重生一波三折 民眾能否下水？海象調查還差2季

早年紅極一時的淡水沙崙海水浴場，因溺斃意外頻繁遭禁止進入而沒落，南山人壽近年投資27億，打造淡水沙崙文創園區，預計202...

新北三峽綠茶季即將登場 15、16日北大野餐玩食農

新北三峽碧螺春產季將至，新北市農業局、三峽區農會攜手台北大學攜手，辦理三峽綠茶季「Hō你有春」食農野餐派對，邀請民眾3月...

玩具免費搬回家小孩嗨翻天 新北玩具銀行2天送出2萬5千件

新北玩具銀行3月7日、8日剛辦完為期2天的愛心市集，吸引1281人次入場，送出2萬5千件玩具，許多家長帶孩子來挑，滿載而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。