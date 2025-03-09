台安醫院70周年舉辦跨時區路跑 蔣萬安親曝「二寶」淵源

台安醫院創院70周年，今日與澳洲布里斯本Mater醫院攜手舉辦「Joint Fun Run路跑活動」，同步在台北與布里斯本兩地舉行，展開南北半球聯合路跑。一早大佳河濱公園逾2000跑者穿上粉紅T恤，呼應國際婦女節「為女力而跑」，展現自信魅力。

台北市長蔣萬安出席路跑活動，分享一段與台安醫院的特別緣分：在生完大兒子後，太太近10年都未能再次懷孕，後來在台安醫院調理身體，最終順利懷上二寶。他指出，對台安醫院懷抱深深感謝，也致敬所有醫護辛勞，期盼未來有更多「台安寶寶」誕生。

除了求子的歷程，蔣萬安也肯定台安醫的醫療貢獻，台北市在歷年來的醫療評比中屢獲佳績，尤其在「醫療照護」項目榮登全國第一，為六都之冠。他表示，這樣的成績要歸功所有醫護人員的辛勞付出，包括台安醫院在內的醫療機構，持續投入醫療研究與照護領域，讓台北市成為最佳醫療城市。

台安醫院院長陳欣宏表示，醫院邁入70周年，除了精進醫療技術與病患照護模式，並積極參與國際醫療合作。這次兩大醫療機構的合作，象徵醫療界的跨國交流，並強調健康促進不應侷限於地理界限，而是需要全球共同努力。

陳欣宏說，Mater醫院是澳洲布里斯本歷史悠久的醫療機構，與台安醫院在醫療技術與人道關懷方面理念相近，雙方於2021年11月17日正式締盟成為姐妹醫院。此次聯合舉辦的「南北半球路跑」，跨越時區與國界，象徵兩大醫療機構在促進社區健康、乳癌防治推廣與合作交流上的共同努力。