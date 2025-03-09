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公車門誤夾案頻傳 北市公運處補助主動偵測系統

中央社／ 台北9日電

北市議員曾獻瑩發現，公車門誤夾案近年來不減反增，北市去年就發生353件。台北市公運處指出，將持續加強教育訓練，並補助裝設主動式車門感測安全系統。

國民黨台北市議員曾獻瑩今天發布新聞稿表示，台北市公車數量接近3500輛，平均每日載運量高達109萬人次，但依據公運處資料顯示，民眾投訴人或物品遭公車門誤夾狀況近年來不減反增，從民國110年的204件，攀升至去年的353件，3年就增加73%，令人憂心。

曾獻瑩指出，為避免乘客長期暴露在遭車門夾傷的風險之中，市府應盤點事故發生率高的路線，優先補助加裝主動式車門感測安全系統，透過無線電波與紅外線偵測，確保車門在完全無阻礙時才會關閉，並強化駕駛培訓，提高司機警覺，減少人為操作失誤。

對此，台北市公共運輸處表示，公車行車安全主要仰賴駕駛行為，將持續加強教育訓練、要求業者確實督導所屬駕駛，並落實各項標準作業流程，包含注意車內外乘客動態、待乘客上下車完再關閉車門、先關後門再關前門等，藉以確保乘客安全。

公運處指出，現行大型公車都已加裝車門防夾及車門未關妥警示裝置，若車門關閉過程碰到異物就會彈開，但考量設備及偵測範圍限制，去年起再新增補助裝設主動式車門感測安全系統，目標115年裝設率達50%、119年全數安裝完成。

面對可能遭車門夾傷的風險，公運處呼籲乘客，請勿倚靠車門或站立在前後門禁止站立區內，且在車門關閉中勿強行上、下車，以免遭車門夾傷。

公車 北市 曾獻瑩

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